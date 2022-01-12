«الصيرفة الرقمية» تقلّص فروع البنوك إلى 513

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

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استمرت البنوك الوطنية في تنفيذ خططها للتوسع في مجال الصيرفة الذكية والرقمية والإلكترونية، وخفض فروعها التقليدية، في ظل مساعيها لتسهيل خدمة العملاء وتعزيز مبادرات الدفع الرقمي. ووفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي، انخفض عدد فروع البنوك الوطنية في الدولة لنحو 513 فرعاً موزعة على 22 بنكاً تشمل بنكاً رقمياً متخصصاً وذلك بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 518 فرعاً في أكتوبر و521 فرعاً في سبتمبر و515 فرعاً في أغسطس و522 فرعاً في يونيو و534 فرعاً في مايو، و541 فرعاً في ديسمبر 2020، ما يعني انخفض بنسبة 5.2% أو ما يعادل 28 فرعاً خلال 11 شهراً الأولي من 2021.

وبين المصرف المركزي أن عدد مكاتب الدفع التابعة للبنوك الوطنية انخفض إلى 20 مكتباً في نهاية نوفمبر الماضي مقابل 22 مكتباً في نهاية ديسمبر 2020.

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