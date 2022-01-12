«إسمنت رأس الخيمة» تقر بيع وشراء حصص في «إيبيكس»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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وافق مجلس إدارة شركة «إسمنت رأس الخيمة للاستثمار» على اعتماد عقد بيع وشراء الحصص في شركة «أيبيكس القابضة» (المستحوذ عليها) والذي بموجبه تستحوذ الشركة على كامل حصص كل من شركة «أي إتش سي هولدنغ» و«شيميرا للاستثمار».

وأضافت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي أمس، أن المجلس اعتمد عقد إصدار سندات إلزامية التحويل إلى أسهم واعتماد إصدار السندات إلزامية التحويل إلى أسهم في رأس مال الشركة بقيمة إجمالية قدرها 3.05 مليارات درهم بقيمة اسمية درهم واحد للسند لصالح شركة «أي إتش سي هولدنغ» وشركة «شيميرا» للاستثمار مقابل الاستحواذ على أسهمهم في «إيبيكس».

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