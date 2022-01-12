أسواق الأسهم تتماسك أمام عمليات جني أرباح

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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تماسكت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، أمام عمليات جني أرباح جزئية طالت غالبية الأسهم القيادية، خصوصاً في قطاع البنوك والعقار بدبي، والاستثمار والاتصالات والطاقة في أبوظبي. وواصل المستثمرون الأجانب اقتناص الفرص وضخوا 129.7 مليون درهم لزيادة مراكزهم المالية قبل انطلاق ماراثون النتائج والتوزيعات السنوية.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.67% إلى مستوى 3207.81 نقاط مع تراجع أسهم العقار والبنوك والاستثمار والنقل والتأمين والاتصالات والسلع، فيما تراجع سوق أبوظبي بنحو 0.3% إلي 8333 نقطة بضغط هبوط أسهم الاستثمار والاتصالات والطاقة والصناعة والسلع والخدمات.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.93 مليار درهم، منها 1.53 مليار في أبوظبي و406.2 ملايين في دبي. وجرى تداول 606.64 ملايين سهم، موزعة بواقع 268.24 مليون سهم في أبوظبي، و338.4 مليون سهم في دبي، عبر تنفيذ 12767 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 0.76% مع هبوط «إعمار العقارية» 0.4% و«إعمار للتطوير» 2.27% و«الاتحاد العقارية» 0.61% و«ديار» 3.05%، فيما استقر «داماك»، ونزل قطاع البنوك 0,46% بعد تراجع «دبي الإسلامي» 0.18% و«الإمارات دبي الوطني» 0.74% و«جي إف إتش» 4.58% و«أملاك» 2.7%.

وانخفض قطاع الاستثمار 1.74% على أثر تراجع «دبي للاستثمار» 1.98% و«سوق دبي المالي» 1.49% و«شعاع كابيتال» 1%، وهبط قطاع النقل 0.18% بعد انخفاض «أرامكس» 0.49%، فيما استقر «العربية للطيران» وارتفع «الخليج للملاحة» 1.24%.

وتصدر «جي إف إتش» النشاط جاذباً 89.6 مليون درهم، تلاه «أملاك» 70.7 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» 47.2 مليون درهم. وحقق «الفردوس» أكبر ارتفاع بنسبة 14.8%، فيما كان «جي إف إتش» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.58%. واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 47.68 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو البيع.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع الاستثمار 1% مع هبوط «العالمية القابضة» 0.52% و«ألفا ظبي» 2.02% و«ملتيبلاي» 1.69% و«الواحة كابيتال» 1.22% و«إشراق» 2%. ونزل قطاع الاتصالات 1.8% بعد تراجع «اتصالات» 1.8% و«الياه سات» 1.47%. وهبط قطاع الطاقة 0.53% مدفوعاً بتراجع «دانة غاز» 1.92% و«أدنوك للتوزيع» 0.24% و«طاقة» 1.57% فيما صعد «أدنوك للحفر» 0.3%.

وصعد قطاع البنوك 1.12% مع نمو «أبوظبي الأول» 1.17% و«أبوظبي التجاري» 1.16% و«أبوظبي الإسلامي» 1.47%، وارتفع قطاع العقار هامشياً 0.03% بعد نمو «رأس الخيمة العقارية» 0.5%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط جاذباً 393.8 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 327.2 مليون درهم. وحقق «الشارقة للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 13.64%، فيما كان «المؤسسة الوطنية للسياحة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.67%. واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 107.9 ملايين درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

استثمار مؤسسي

تباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي، بصافي استثمار 102.5 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي بصافي استثمار34.5 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي، بصافي استثمار 34.5 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار 102.5 مليون.

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