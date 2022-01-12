35 شركة محلية وعالمية في «إيكو ويست 2022»

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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ينطلق الإثنين المقبل في أبوظبي معرض «إيكو ويست 2022» تحت شعار الفرص المستقبلية في إدارة النفايات للوصول إلى اقتصاد دائري. ويشارك بمعرض «إيكو ويست» في دورته الثامنة أكثر من 35 شركة محلية وإقليمية وعالمية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي نظمه مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» - عن بعد - بحضور الدكتور سالم خلفان الكعبي، المدير العام للمركز. وتقام الفعاليات بين 17 و19 يناير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ضمن إطار أسبوع أبوظبي للاستدامة.

الاقتصاد الدائري

وأكد الدكتور سالم خلفان الكعبي أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تبني نموذج الاقتصاد الدائري واستقطاب أحدث التقنيات والتكنولوجيات المبتكرة والمستخدمة في مجال الإدارة المستدامة للنفايات بهدف مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام بحسبانها من الأولويات الاستراتيجية للدولة.

وقال الكعبي: يشكل معرض ومنتدى «إيكو ويست» فرصة متميزة لاستعراض أحدث الابتكارات والتكنولوجيات في مجال إدارة النفايات بحسبانها أداة لخلق عالم أفضل، فضلاً عن تحفيز الاستثمار، وتبادل الخبرات، وإبرام الشراكات مع نخبة من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية بهدف توحيد الجهود لتحقيق التنمية المستدامة واتخاذ خطوات استباقية لمعالجة التحديات الحالية والمحتملة التي تواجه قطاع إدارة النفايات، بما يُسهم في إحداث تحول إيجابي في المجتمعات من حولنا وضمان توفير بيئة أكثر صحة للأجيال القادمة.

وأضاف إن المعرض سوف يستقبل الشركات والمبتكرين من مختلف دول العالم لاستعراض ابتكاراتهم وخبراتهم والاستفادة من تجربة دولة الإمارات ونجاحها في تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والاستدامة ورؤيتها الرشيدة لتحقيق الازدهار ومع وجود نخبة من المتحدثين. وأشار إلى أن معرض ومنتدى «إيكو ويست» فرصة حقيقية يحتاجها العالم في ظل الظروف الحالية لإحداث تغيير اجتماعي وتعزيز الابتكارات التي من شأنها التأثير بشكل إيجابي في مستقبل البشرية.

مشاركات

وفي رده على أسئلة الصحفيين، أكد الكعبي أن المعرض يقام على مساحة 1100 متر مربع بمركز أبوظبي للمعارض، بمشاركة 35 شركة كبرى ومن بينها 12 شركة تشارك أول مرة. وسيشهد المعرض مشاركات لعدة دول بعضها المرة الأولى مثل مصر والدنمارك وصربيا وهولندا والولايات المتحدة.

وأشار إلى أن منتدى إيكو وست سيستضيف 42 متحدثاً من الخبراء والمختصين من داخل وخارج الدولة. وأكد أنه في ظل تأثيرات جائحة كوفيد 19 سيناقش المنتدى كيف تعامل مركز تدوير مع النفايات الطبية خلال الجائحة. وأشار إلى وجود 3 محارق متخصصة في معالجة النفايات الطبية في أبوظبي تتعامل مع النفايات الطبية والخطرة وتكفي للتعامل مع النفايات الطبية حتى 2030.

وهناك منتدى عن حلول إدارة النفايات يتواصل برنامجه على مدار 3 أيام ويزخر بالجلسات النقاشية التي تستضيف نخبة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال والخبراء من مختلف دول العالم لمناقشة أحدث التوجهات والفرص التي يوفرها الاقتصاد الدائري، ودور التكنولوجيا في إدارة النفايات، وكيفية التخلص من النفايات الطبية خلال جائحة كورونا، وكيفية تحويل النفايات إلى طاقة.

استراتيجيات فعالة

يُلقي الدكتور سالم الكعبي كلمة رئيسة في اليوم الأول من المنتدى يسلط فيها الضوء على أهمية وضع استراتيجيات فعالة لإدارة النفايات، والمشاريع الحالية والمستقبلية للمركز، فضلاً عن الجهود المبذولة لتطبيق نموذج الاقتصاد الدائري وتحقيق أهداف رؤية الإمارات.

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