756 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، 756 مليون درهم. وتم تسجيل 267 مبايعة بقيمة 555.57 مليون درهم، منها 53 مبايعة أراض بقيمة 148.93 مليون درهم، و214 مبايعة شقق و فلل بقيمة 406.64 ملايين درهم. وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 130 مليون درهم.

وسجلت الرهون 165.15 مليون درهم منها 8 رهون أراض بقيمة 11.97 مليون درهم، و50 رهن فلل وشقق بقيمة 153.18 مليون درهم، أهمها بمنطقة الحضيبة بقيمة 45 مليون درهم. وتم تسجيل 9 هبات بقيمة 36.19 مليون درهم، أهمها بمنطقة الورقاء الأولى بقيمة 28 مليونا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز