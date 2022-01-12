«فور تي» تختار دبي لإطلاق عمليات تداول العقود مقابل الفروقات

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة الوساطة المالية «فور تي» إطلاق عمليات تداول العقود مقابل الفروقات من دون عمولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتهدف الشركة من خلال هذه الخطوة إلى الاستفادة من التقدم التقني لجعل التداول والوصول إلى الأسواق المالية في متناول الجميع، وذلك عن طريق خفض تكلفة التداول للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتسعى الشركة إلى تلبية احتياجات مختلف فئات المتداولين، سواء منهم المتمرسين في السوق أم المبتدئين الذين يتطلعون إلى تحقيق طموحاتهم المالية.

ويأتي قرار الشركة انطلاقاً من مكانة دبي كمركز مالي رائد في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وجهود الإمارة المتواصلة لترسيخ حضورها كوجهة رئيسية لصناعة التداول. وستوفر شركة الوساطة للعملاء قدرة الوصول إلى الأسواق المالية العالمية من دون عمولة، بما في ذلك أسواق الفوركس والمؤشرات والسلع والأسهم وغير ذلك. وتخطط الشركة لإطلاق العديد من المنصات التقنية خلال هذا العام.

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