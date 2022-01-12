المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، على الروابط التجارية والاستثمارية والاقتصادية الوطيدة بين الإمارات والجمهورية التونسية الشقيقة، التي يعود تاريخها إلى عام 1974، الذي شكل محطة مفصلية لتأسيس علاقة ثنائية قوامها الاحترام المتبادل والتعاون المستمر والتواصل، في ظل دعم لامحدود من قيادتي البلدين لتطوير هذه العلاقة قدماً.

وتابع: سجل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نمواً بلغ 7.4% خلال 2020 مقارنة بـ 2019، بإجمالي 1.2 مليار درهم، وذلك رغم تأثير جائحة «كوفيد 19» على قطاع التجارة عالمياً. كما سجلت الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي نمواً بنسبة 9% مقارنة بالفترة المقابلة من 2020.

اجتماع

جاء ذلك خلال لقاء وزير الاقتصاد مع سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي والوفد المرافق له، في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، بحضور عبد الله آل صالح وكيل الوزارة، والمعز بن عبد الستار بنميم سفير تونس لدى الدولة. وتم بحث تنمية الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وتونس في المرحلة المقبلة.

وأكد بن طوق تميز نموذج التعاون الاقتصادي الإماراتي - التونسي وامتلاكه مظلة متنوعة من برامج وخطط التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل السياحة والصناعة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المتقدمة.

فريق فني

واتفق الجانبان على أهمية تشكيل فريق عمل فني من الوزارتين لوضع أولويات وخطط تخدم تطلعات الجانبين في تسريع جهود التعاون المشترك وتوليد فرص لمشاريع مشتركة بين مجتمعي الأعمال من البلدين الشقيقين.

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