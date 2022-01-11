مكتب لخدمات السياح بين دبي وأبوظبي قريباً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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أكدت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي انها تعمل حالياً علي انشاء مكتب لخدمات السياح بين إماراتي أبوظبي ودبي.

وأضافت الدائرة، في تعميم اليوم حصلت «البيان» على نسخة منه، ان الهدف من انشاء المكتب هو المساعدة على معالجة أي صعوبات محتملة وضمان سهولة وسرعة دخول السياح إلى إمارة أبوظبي.

وبحسب التعميم المرسل إلى مدراء المنشآت الفندقية والسياحية وشركات إدارة الوجهات والمواقع الترفيهية، من المقرر الإعلان عن بدء تشغيل المكتب الجديد قريباً عبر قنوات التواصل الرسمية.

ودعت الدائرة مدراء المنشآت الفندقية والسياحية وشركات إدارة الوجهات والمواقع الترفيهية، بضرورة توعية السياح بإجراءات الواجب اتباعها قبل التخطيط لزيارة إمارة أبوظبي من داخل الدولة وفق الإجراءات الصادرة عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في الإمارة.

كما دعت إلى ضرورة إبلاغ سائقي سيارات نقل السياح القادمين إلى أبوظبي بأخذ المسار المخصص لهم عند دخول الإمارة (المسار رقم 1 – أقصي اليمين) في الطريق الرئيسي علي الحدود بين أبوظبي ودبي، ومساعدة السياح (إن أمكن) في تجهيز جميع الوثائق المطلوبة لعلميات التفتيش عند نقاط الدخول.

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