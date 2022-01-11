الأنصاري للصرافة تعلن أسماء الفائزين بحملة مكافآت شتاء 2021

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «الأنصاري للصرافة»، الشركة الرائدة في توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن فوز جوني جونزاليس سان جوسي من الجنسية الفلبينية، بالجائزة الكبرى المتمثلة بـ«منزل الأحلام» ضمن حملة مكافآت الأنصاري للصرافة - شتاء 2021. وأصبح بإمكان جوني الآن امتلاك منزل الأحلام في موطنها. وجاء ذلك خلال حفل مباشر أقيم بحضور كبار المسؤولين والمديرين في «الأنصاري للصرافة» وممثل عن «دائرة التنمية الاقتصادية» بدبي والذي بث مباشرةً على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.

وتضمَّنتْ قائمة الفائزين بجوائز المسابقة، جانيت فلاندز فيلونغكو من الجنسية الفلبينية، والتي حالفها الحظ بالفوز بسيارة (BMX X2) الجديدة، وكل من ساديا محمد أمجيد ومحمد إقبال من الجنسية الباكستانية، اللذين فازا بالجائزة النقدية البالغة قيمتها 100,000 درهم ضمن فئة «دعوة صديق». كما حصل 12 رابحاً على أحدث الأجهزة من هواتف سامسونج جالاكسي S21، نتيجة لسحوبات تمَّ إجراؤها أسبوعياً خلال فترة الحملة.

وقال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة: «نتوجه بالتهاني للفائزين بجوائز منزل الأحلام ضمن حملة مكافآت الأنصاري للصرافة - شتاء 2021. وتشكل هذه الجوائز والمكافآت بدايةً رائعة للعام الجديد، حيث نؤكد من خلالها التزامنا بإحداث تغيير إيجابي في حياة عملائنا الأعزاء».

وأعربت جوني جونزاليس سان جوسي عن سعادتها بالفوز بالجائزة الكبرى بعد أن قامت بتحويل مبلغ 5000 درهم إلى عائلتها في الفلبين عبر تطبيق الأنصاري للصرافة، قائلةً: «أنا ممتنةٌ للغاية لشركة الأنصاري للصرافة لكونها تتيح للمقيمين في دولة الإمارات فرصة تحقيق أحلامهم عبر جوائز ومكافآت الشركة. ويُعتَبرُ الفوز بجائزة»منزل الأحلام«حُلماً تحوَّل إلى حقيقة بالنسبة لي ولعائلتي».

وأقيمت حملة مكافآت الأنصاري للصرافة - شتاء 2021 - «اربح منزل أحلامك» خلال الفترة من 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2021. وتأهلت المعاملات التي تمت من خلال تطبيق الأنصاري للصرافة للهواتف الذكية وعبر البوابة الإلكترونية eExchange.ae، وفي كافة فروع الشركة على امتداد دولة الإمارات والبالغ عددها أكثر من 200 فرع.

كما حصل العملاء على فرصة المشاركة بالحملة عبر إجرائهم معاملات تحويل الأموال، أو صرافة العملات الأجنبية، أو شراء صكوك وطنية بما لا يقل عن 1000 درهم، أو شراء بطاقة الأنصاري للصرافة «ترافل كارد» أو إجراء عمليات إعادة تعبئة رصيد البطاقة وغيرها.

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