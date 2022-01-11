مجمع الشارقة للابتكار يبحث الاستثمار المعرفي مع إيطاليا

المصدر: الشارقة – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وفداً إيطالياً ضمّ عدداً من الأكاديميين ورجال الأعمال ورؤساء ومسؤولي شركات ناشئة وحاضنات أعمال إيطالية، يمثلون قطاعات مختلفة تشمل التكنولوجيا والصناعات الذكية المبتكرة وغيرها من القطاعات، وجاءت هذه الزيارة بهدف التعرف والاطلاع على تجربة المجمع ومبادراته لوضع حلول تقنية لعدد من القطاعات الحيوية بالإضافة للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة والخدمات التي يقدمها المجمع للمستثمرين والشركات الناشئة وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي وبناء علاقات تعاون وشراكة بين مجمع الشارقة للابتكار ومجتمع الأعمال الإيطالي.

مميزات

واستمع الوفد إلى شرح تعريفي من حسين المحمودي المدير التنفيذي للمجمع تحدث خلاله عن المجمع وأهم المميزات والخدمات والتسهيلات التي يقدمها للمستثمرين وخططه المستقبلية من خلال عرض تقديمي تناول أهم الاستثمارات التي يحتضنها المجمع نتيجة للخدمات ذات المستوى العالمي في بيئة استثمارية مثالية تساعد الشركات والاستثمارات الابتكارية على النمو والازدهار. بالإضافة إلى استعداد مجمع الشارقة للبحوث والابتكار لتقديم كل التسهيلات للشركات الإيطالية التي ترغب في العمل والاستثمار في القطاع المعرفي الذي يعتبر بمثابة نقطة ارتكاز تستند عليه رؤية المجمع ورسالته من خلال دعم وتشجيع وتطوير منظومة الابتكار، ودعم الأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية للقيام بالأنشطة الاستثمارية، ضمن منطقة تتميز باتباعها لأفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات النوعية التي ستساعد على جذب الاستثمارات للعمل بجو استثماري آمن وبنية تحتية متكاملة، مما يتيح فرصاً كبيرة للصناعات والمنشآت التكنولوجية للنجاح والاستمرار.

هيئات

كما تعرف أعضاء الوفد على ميزات مجمع الشارقة للبحوث وما يميزه من خلال تواجده في مدينة جامعية متكاملة وشاملة، إذ يتعاون المجمع مع هيئات ومؤسسات بحثية عدة في مجال الابتكار، وقد طبقت الكثير من التجارب مع هيئات ومؤسسات علمية وأكاديمية وبحثية عالمية على صعيد العالم. وأعقب ذلك فتح المجال للوفد لطرح الأسئلة والاستفسارات.

وتأتي هذه الزيارة ترجمة لمتانة العلاقات وتعزيزها مع مجتمع الأعمال في إيطاليا بما يعود بالنفع والفائدة على الجانبين، كما تشكل هذه الزيارة فرصة مهمة وسانحة لتعزيز مكانة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا وللابتكار باعتباره الملاذ المفضل للشركات الاستثمارية البحثية العالمية.

تقنيات

كما زار الوفد مركز اختبار الشرق الأوسط للتصنيع الذكي أو ما يطلق عليه بالتصنيع المضاف الذي يضم أحدث التقنيات والمختبرات البحثية التطبيقية في مجالات عدة، بالإضافة لمركز الأعمال التابع للمجمع Maker Space والذي أطلق عليه «مختبر الشارقة المفتوح للابتكار SOILAB» كأول حاضنة للشركات الناشئة والأعمال الابتكارية في الشارقة، إذ تم تدشينه بناءً على فلسفة إرساء عقلية الشراكة المجتمعية والتعاون والإبداع كإطار توجيهي للبرامج والخدمات المقدمة من خلال توفيره لبيئة آمنة ومساحة تسمح لمجتمع الممارسين بتبادل المواد وتعلم مهارات جديدة والتركيز على إشراك المشاركين في محتوى التعلم، وهي وسيلة من شأنها أن تسمح للمدارس والجامعات بأن تكون جزءاً من هذا المشروع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز