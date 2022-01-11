ياس القابضة تستحوذ على مستودع الاتحاد للأدوية

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة جلوبال ون هيلث كير القابضة، إحدى شركات ياس القابضة، استحواذها على مستودع الاتحاد للأدوية، إحدى أكبر شركات توزيع الأدوية في الإمارات. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع جهود جلوبال ون هيلث كير القابضة في توسيع نطاق خدمات التوزيع بشكل كبير في الإمارات. وتم استكمال عملية الاستحواذ في ديسمبر، لتصبح جلوبال ون هيلث كير واحدةً من أكبر شركات توزيع الأدوية في الإمارات.

وقال المهندس مرشد الرديني، الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة: يوفر مستودع الاتحاد للأدوية منصةً قويةً تسهم في ترسيخ حضورنا في قطاع المستحضرات الصيدلانية والدوائية. كما يؤكد هذا الاستثمار التزامنا برؤية الإمارات 2030، فضلاً عن انسجامه مع جهودنا لتأسيس مشاريع هامة في قطاع الرعاية الصحية. وكلنا ثقة بأن مستودع الاتحاد للأدوية سيكمل ويتكامل بشكل ملموس مع العمليات التشغيلية لشركات ياس القابضة المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية.

وتأسس مستودع الاتحاد للأدوية عام 1968 ويتعاون مع مجموعة من الشركات متعددة الجنسيات في الإمارات، لتوفير محفظة متنوعة من المنتجات التي تشمل أصنافاً دوائيةً مختلفةً، بما فيها الأدوية المضادة للبكتيريا، وأدوية الربو، وأدوية ارتفاع ضغط الدم، وأدوية السكري، والمرخيات العضلية، وأدوية القلب والأوعية الدموية، ومضادات التخثر، والأدوية المضادة للروماتيزم.

وقال أشرف رضوان، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ون هيلث كير: تحظى الشركة بسجل حافل من الاستثمارات الناجحة القائمة على عمليات الاستحواذ والدمج في مجموعتنا المتنامية من الأصول. وتنسجم عملية الاستحواذ مع استراتيجيتنا الشاملة التي ترى في الشركات فرصةً جذابةً للاستفادة من التكامل بشكل جوهري.

وقال سوريش فيدهياناثان، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بمجموعة ياس القابضة: الوصول إلى المستهلك عبر جميع القنوات يعد عنصراً حاسماً في سلسلة قيمة الرعاية الصحية. ويعزز مستودع الاتحاد للأدوية هذه القدرة بشكل كبير من خلال مجموعة المنتجات المتميزة التي تستكمل منظومتنا المتنامية بقطاع الرعاية الصحية.

وشهدت جلوبال ون هيلث كير توسعاً لافتاً منذ تأسيسها، مع نجاحها بإتمام 3 عمليات استحواذ أخرى. ويُعزز استحواذها على شركة جلف إنجكت، والذي سبقه الاستحواذ على شركتي جيلتيك هيلث كير وويلفارما للمحاليل الطبية، دور الشركة كلاعب رئيسي في قطاع الرعاية الصحية الإقليمي.

وتشمل محفظة جلوبال ون هيلث كير في قطاع الرعاية الصحية كلاً من المستحضرات الدوائية الحيوية، والتصنيع، وسلسلة التوريد الطبية، وإدارة المستشفيات والعيادات، وتقنيات الرعاية الصحية، والسلامة المهنية والعافية.

وتمتلك ياس القابضة محفظة أعمال متنوعة مع 7500 موظف يعملون في أكثر 60 شركة ضمن 9 قطاعات مختلفة. وتحقق المجموعة نمواً متواصلاً، وتعمل على توسيع عملياتها لتشمل قطاعات الزراعة، والأغذية، والرعاية الصحية، والتعليم، والطيران، والعقارات، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والتكنولوجيا، والخدمات. وتتوزع شركات ياس القابضة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا.

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