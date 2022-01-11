«الغاليريا جزيرة الماريه» يوسع خيارات التجزئة والتسوق في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن الغاليريا في جزيرة الماريه بالعاصمة أبوظبي، عن إثراء مجموعة من خيارات التسوق والطعام المميزة من خلال افتتاح عدد من المطاعم والمتاجر المتخصصة.

وشملت قائمة المتاجر الجديدة في الغاليريا كلاً من، ميسيكا للمجوهرات الباريسية وهوبلو للساعات السويسرية، وفيندي وناتوزي إيطاليا، وأمجيا بيوتي بار ودار الهزار للأزياء، فيما تضمنت خيارات المطاعم الجديدة كلاً من، مطعم المياس، وسيكرت جاردن باي ليتو.

ويحتضن مركز الغاليريا أكثر من 400 متجر تجزئة، كما يوفر 100 مطعم إلى جانب العديد من الخيارات الترفيهية العالمية التي تناسب مختلف الأعمار، بما في ذلك «مركز ناشيونال جيوغرافيك ألتميت إكسبلورر» الأول من نوعه في المنطقة، ومركز ألعاب الواقع الافتراضي الأول من نوعه في الدولة «زيرو ليتنسي»، بالإضافة إلى أكبر مجمع «فوكس سينما» في أبوظبي والذي يتألف من 21 صالة بما فيها صالة عرض آي ماكس الضخمة الوحيدة في أبوظبي، ومركز الترفيه العائلي «إكستريم زون».

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