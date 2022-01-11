لعشّاق التسوّق.. 90% خصومات في التخفيضات الكبرى بدبي مول

المصدر: البيان

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يقدم دبي مول وجهة التجزئة والترفيه الأضخم والأكثر مقصداً في العالم، لعشاق التسوق خصومات كبيرة تصل إلى 90 بالمئة على أحدث صيحات الموضة وأفضل منتجات التجميل والتجهيزات المنزلية وأساليب الحياة المختلفة خلال التخفيضات الكبرى والتي تُقام ليوم واحد فقط في 15 يناير الجاري طوال ساعات عمل المول.



ويتميز دبي مول وجهة التسوّق المفضَّلة في العالم بأجوائه الرائعة ما يجعله مكاناً مناسباً لتجمع العائلة والأصدقاء للاستفادة من أروع العروض في تجربة التسوّق بسعر أقلّ مع الاستفادة من كثير من التوفير والعروض الرائعة في كافة أنحاء المول. وذلك بالشراكة مع "دائرة السياحة والتسويق التجاري" في دبي ضمن "مهرجان دبي للتسوّق".

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