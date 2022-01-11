أسعار الغرف الفندقية في دبي خلال ديسمبر الأعلى منذ 2015

المصدر: دبي – بشار باغ

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سجلت دبي خلال شهر ديسمبر الماضي أعلى معدل شهري لأسعار الغرف الفندقي منذ شهر يناير 2015 ، ويأتي هذه الأداء القياسي ذلك في ظل فعاليات إكسبو 2020 دبي بالإضافة إلى موسم العطلات بحسب بيانات مؤسسة "إس تي آر" المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية، حيث يبلغ متوسط السعر اليومي في دبي خلال ديسمبر الماضي 956 درهماً فيما بلغ متوسط إشغال فنادق الإمارة خلال الشهر 78.2 %، وبلغت الإيرادات لكل غرفة المتاحة 747 درهماً وهي الأعلى منذ مارس 2015.

وأشارت "إس تي آر" إلى أن متوسط سعر الغرفة الفندقية في تاريخ 31 ديسمبر 2021 بلغ 1963 درهماً وهو الأعلى في تاريخ البيانات الفندقية التي تسجلها المؤسسة عن القطاع في دبي، كما سجلت دبي في ذات اليوم أعلى معدل لإيرادات الغرفة المتاحة منذ 31 ديسمبر 2015 حيث بلغ 1743 درهماً.

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