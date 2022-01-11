مجموعة بنك أبوظبي التجاري تعين 477 مواطناً خلال 2021

المصدر: وام

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أعلنت مجموعة بنك أبوظبي التجاري عن تعزيز صفوف كوادرها الإماراتية بتعيين 477 مواطناً إماراتياً خلال العام 2021، وذلك ضمن استراتيجية البنك وتوجيهات مجلس الإدارة تجاه التوطين وتماشياً وانسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة بدعم جهود التوطين في كافة القطاعات الاقتصادية، لاسيما على صعيد تعزيز تمثيل الكفاءات الشابة في فرق العمل.

وقال البنك - في بيان صحفي اليوم - بلغ إجمالي عدد المواطنين العاملين لدى المجموعة اليوم ما يقارب 1854 مواطناً ومواطنة بما يعادل 18% تقريباً من إجمالي الكوادر الوطنية العاملة في القطاع المصرفي بدولة الإمارات، كما ارتفعت نسبة التوطين لدى المجموعة لتصل إلى 38% من إجمالي القوى العاملة، في حين بلغت نسبة التوطين في مصرف الهلال التابع لمجموعة بنك أبوظبي التجاري 51%، والتي تُقدر كأعلى نسبة في التوطين على مستوى القطاع المصرفي في دولة الإمارات.

وأوضح أن الكفاءات المواطنة تشكل نسبة 30% من المناصب القيادية العليا على مستوى المجموعة، مشيراً إلى تمتع الكفاءات النسائية الإماراتية بحضور قوي في مجموعة بنك أبو ظبي التجاري وتشغل ما يقارب 50% من الكوادر المواطنة في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة على مستوى المجموعة.

وحول توفير فرص التطور المهني للخريجين .. أفاد البنك بأن 95 % ممن تم تعيينهم في العام 2021 من حملة الشهادات الجامعية أو أعلى، وحوالي 75% ممن تم تعيينهم في العام 2021 ويعد البنك وجهة العمل الأولى لهم.

وباشر الموظفون الجدد من أصحاب الخبرات أعمالهم بينما يخضع الخريجون الجدد إلى برامج تدريبية مكثفة لإعدادهم لاستلام مهامهم التخصصية لدى البنك.

كما تم طرح العديد من برامج التدريب والتعليم والتطوير المخصصة للمواطنين الإماراتيين، حيث تم إنجاز أكثر من 105 آلاف ساعة تدريب خلال العام 2021 وتهدف المجموعة إلى تحقيق 150 ألف ساعة تدريب خلال العام 2022.

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري فيما تواصل المجموعة وبتوجيهات ودعم مجلس الإدارة استقطاب وجذب الكفاءات الإماراتية إلى صفوفها وتحقيق معدلات متميزة للتوطين، نؤكد التزامنا بمواصلة هذه المسيرة وبذل كافة الجهود اللازمة لتعزيز دورنا في تحقيق الرؤية التي وضعتها قيادتنا الرشيدة.

وتابع : تشكل مبادرات التوطين ركناً أساسياً في مسيرة تطور الدولة وبناء مستقبل مستدام لأبنائها، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين كشركة مبادلة للاستثمار وهيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي، وبتوجيهات المصرف المركزي للدولة فإننا نسعى باستمرار إلى دعم هذه الجهود والمساهمة في تسريعها لبناء جيلٍ متمكّن يمتلك من الخبرات والكفاءات ما يليق بمكانة دولة الإمارات.

وأضاف، وانطلاقاً من مسؤوليتنا الراسخة كمؤسسة مصرفية وطنية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمجتمعنا المحلي، سنواصل تركيزنا على تطوير كفاءاتنا الإماراتية والاستثمار في المواهب الواعدة وتوفير فرص التطور والنمو لها لتتمكّن من المساهمة في مستقبل الصناعة المصرفية في الدولة.

وقال نفخر بإنجازاتنا في هذه المسؤولية خلال الأعوام السابقة وخاصة في العام 2021 ونؤكد التزامنا بالحفاظ على توفير بيئة العمل الجاذبة والمحافظة على الكفاءات المواطنة والتي هي من صلب استراتيجيتنا ونفخر أن نسبة 42% من إجمالي القوى المواطنة العاملة في مجموعة بنك أبو ظبي التجاري باشروا مسيرتهم المهنية في المجموعة واستمروا فيها حتى اليوم كجهة عملهم المفضلة.

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