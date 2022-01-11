88.2 % من مؤشر سوق دبي لـ 10 شركات مدرجة

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح )

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أظهرت المراجعة نصف السنوية لأوزان الشركات المدرجة في مؤشر سوق دبي المالي، استحواذ 10 شركات مدرجة على 88.2% من وزن المؤشر، بينما يصل وزن أكبر 20 شركة في المؤشر إلى نحو 98.69%. وجاءت 3 شركات في صدارة قائمة الشركات المدرجة الأكثر وزناً في المؤشر وهي «إعمار العقارية» بنسبة 20% وبنك «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 20%، وبنك «دبي الإسلامي» بنسبة 20%، بحصة مجتمعة تبلغ 60% من إجمالي وزن المؤشر.

وأشارت بيانات أوزان الشركات في المؤشر كما في يناير 2022، إلى أن شركة «دبي للاستثمار» جاءت في المرتبة الرابعة بحصة 6.08%، ثم «الإمارات للاتصالات المتكاملة» 5.54%، ثم «سوق دبي المالي» بنسبة 3.95%، و«العربية للطيران» 3.71%، و«أرامكس» 3.32%، و«إعمار للتطوير» 3.26%، و«بنك المشرق» 2.35% و«دبي التجاري» 1.8% و«ديار للتطوير» 1.56% و«داماك» 1.27% و«أمانات» 1.04% و«تبريد» 1.03% و«الاتحاد العقارية» 1.02%. فيما جاءت باقي الشركات بحصص دون 1%

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