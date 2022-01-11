563 مليار درهم مستوى قياسي لاستثمارات البنوك

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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كشفت إحصاءات المصرف المركزي، عن ارتفاع استثمارات البنوك على أساس شهري وسنوي، مع تجاوز رصيدها التراكمي حاجز 563 مليار درهم، نهاية نوفمبر الماضي، لتواصل بذلك تسجيل مستويات هي الأعلى في تاريخها، في مؤشر على توافر السيولة، مع عودة النشاط الاقتصادي بقوة بعد انحسار تداعيات «كوفيد 19».

وأظهرت الإحصاءات أن استثمارات البنوك وصلت إلى 563.4 مليار درهم، نهاية نوفمبر الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 24 %، أو ما يعادل 109.2 مليارات درهم، مقارنة بنحو 454.2 ملياراً في نوفمبر 2020، وبارتفاع على أساس شهري بنحو 2 %، مقارنة بنحو 552.5 ملياراً في أكتوبر الماضي، بينما زادت 23.6 %، أو ما يوازي 107.6 مليارات درهم خلال 11 شهراً الأولى من العام الماضي 2021، مقارنة بنحو 455.8 ملياراً في ديسمبر الماضي.

واستحوذت الاستثمارات في سندات الدين على النصيب الأكبر، بواقع 56.8 % من إجمالي الاستثمارات، مع وصولها إلى 320.2 مليار درهم في نهاية نوفمبر، بزيادة على أساس سنوي 12.4 %، مقارنة بنحو 284.9 مليار درهم في نوفمبر 2020، وبارتفاع على أساس شهري بنحو 1.6 %، مقارنة بنحو 315 ملياراً في أكتوبر الماضي، وبارتفاع 10.2 % خلال 11 شهراً الأولى من العام الماضي، مقابل 290.5 مليار درهم في ديسمبر الماضي. وبلغت حصة استثمارات البنوك في السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، 32.7 % من إجمالي الاستثمارات، مع بلوغها 184.1 ملياراً في نوفمبر، بزيادة على أساس سنوي 58.8 %، مقابل 115.9 مليار في نوفمبر 2020، وعلى أساس شهري بنحو 3.7 %، مقابل 177.5 ملياراً في أكتوبر 2021. ورفعت البنوك استثماراتها في الأسهم إلى 14 مليار درهم، مع نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 50.5 %، أو ما يعادل 4.7 مليارات درهم، مقابل 9.3 مليارات في نوفمبر 2020.

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