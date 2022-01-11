«البنك العربي المتحد» يعزز حماية بياناته

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلنت كومفولت، الشركة العالمية لإدارة وأرشفة البيانات المؤسسية والسحابية عن تعاونها مع البنك العربي المتحد لتعزيز حماية بياناته عبر تركيب نظام حماية البيانات المتكامل، المزود بخاصية الحماية من برمجيات الفدية الخبيثة، في كامل المؤسسة.

وتوفر كومفولت حلاً برمجياً متكاملاً للنسخ الاحتياطي المخصص لحماية البيانات، حيث يوفر البرنامج إمكانية تغطية أعباء العمل من واجهة مستخدم واحدة ومنصة واحدة متكاملة للحلول السحابية المتعددة، مثل السحابة في موقع العمل أو السحابة العامة أو السحابة الهجينة. ويوفر البرنامج العديد من طرق حماية البيانات، بما في ذلك عمليات النسخ الاحتياطي والأرشفة والنسخ المتماثل واستعادة البيانات في حالة الكوارث في جميع بيئات عمل البنك بما في ذلك التكامل السلس مع أنظمة آي بي إم، إيه إس 400، وإيه آي إكس. كما ستوفر الشركة للبنك الدعم في البرامج القديمة والحديثة.

وقال فادي الرشماني، نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لشركة كومفولت: نواصل عملنا مع عملائنا في منطقة الشرق الأوسط بما فيهم البنك العربي المتحد لمساعدتهم على الحد من التكاليف والإجراءات المعقدة لإدارة بياناتهم من خلال حل برمجي مرن وشامل.

وقال أيمن القدسي، رئيس تقنية المعلومات في البنك العربي المتحد: وقع اختيارنا على كومفولت بفضل حلولها المتكاملة في إدارة البيانات، حيث تؤدي الحلول التي تقدمها دوراً مهماً في الارتقاء بمستوى العمليات والنظم ضمن مختلف مكاتبنا وفروعنا. ونسعى من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات التي تقدمها الشركة إلى تعزيز الكفاءة والجودة، ونتطلع قدماً لرؤية نتائج هذا التعاون.

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