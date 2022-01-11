«الاقتصاد» تطلق «براءة الابتكار» بإجراءات أكثر مرونة وأقل تكلفة

المصدر: أبوظبي- البيان

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أطلقت وزارة الاقتصاد «براءة الابتكار» وإتاحتها للجمهور، الذي بات بإمكانه الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة من خدمات الملكية الفكرية، التي تقدمها الوزارة. وتعد براءة الابتكار، أو ما يسمى بشهادات المنفعة، سند الحماية القانونية، الذي تمنحه وزارة الاقتصاد للاختراعات الناتجة عن نشاط ابتكاري غير كاف لمنح براءة اختراع كاملة عنه، ومع إطلاق الخدمة الجديدة، بات بإمكان المبتكرين والمخترعين في الدولة من الأفراد والمؤسسات والشركات والجهات الأكاديمية والتعليمية والمراكز البحثية الحصول على هذه البراءة بإجراءات أسهل وأسرع وأقل في التكلفة والرسوم.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن إطلاق «براءة الابتكار» هو خطوة جديدة نحو تطوير منظومة الملكية الفكرية وبيئة الابتكار والاختراع في دولة الإمارات، وفق أفضل الممارسات العالمية، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة ويصب في تحقيق أهداف ومبادئ الخمسين، ودعم النموذج الاقتصادي الجديد للدولة، حيث تمثل هذه الخدمة الجديدة نموذجاً مطوراً ومرناً لحماية النتاج الابتكاري للمخترعين والمبتكرين، وخطوة مهمة على طريق حصولهم على براءة الاختراع الكاملة، ولا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة على الابتكار والإبداع، من خلال إتاحة هذه الخدمة لهم برسوم مخفضة في إجراءات الفحص الفني، الأمر الذي يعزز جاذبية بيئة الأعمال في الدولة للمشاريع الريادية وتنافسية الإمارات في حقوق الملكية الفكرية والبحث والتطوير وقطاعات اقتصاد المعرفة.

وأضاف: يحفز هذا النموذج الجديد والمرن الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة على تحويل مفهوم الابتكار إلى عمل فعال ومستدام واختراع منتجات وخدمات وتقنيات جديدة، مما يعكس الاهتمام الحكومي بالمراحل المبكرة للابتكار، ويسهم في جذب المواهب والمبتكرين وتمكين المخترعين والعلماء في الدولة من دعم اقتصاد المعرفة وتطوير الابتكارات القائمة على العلوم المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة، كما يعزز نقل التكنولوجيا وتطوير بيئة المعرفة بالدولة، ويرفع مرتبتها على مؤشر الابتكار العالمي.

وأوضحت وزارة الاقتصاد أن بإمكان المهتمين من مختلف فئات الجمهور التقديم للحصول على براءة الابتكار (شهادة المنفعة)، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على الرابط https://services.economy.ae/m/Pages/ProcessApplication.aspx?Action=New&WFID=94&CategoryID=14، حيث تعد الخدمة متاحة لأصحاب الابتكارات الجزئية أو البسيطة أو الأفكار الفنية الجديدة أو الابتكارات ذات الطبيعة الملموسة، التي لا تستوفي جميع العناصر الابتكارية، التي تتطلبها براءة الاختراع الكاملة. وتعد براءة الابتكار ذات رسوم أقل وإجراءات أكثر مرونة وسرعة من براءة الاختراع، وتقدم حماية قانونية لمدة 10 سنوات للنشاط الابتكاري، الذي يتم منحها له، ويمكن تطويرها لاحقاً إلى براءة اختراع كاملة، والتي تقدم بدورها حماية لمدة 20 سنة، وذلك بعد استيفاء المتطلبات الشكلية والفنية والموضوعية.

وبموجب قرار من مجلس الوزراء، أعلنت وزارة الاقتصاد عن الرسوم المطلوبة للتقديم على براءة الابتكار لمختلف الفئات المستهدفة، وهي على النحو التالي:

● رسم تقديم طلب الحصول على براءة الابتكار (شهادة المنفعة):

- للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الأكاديمية 1000 درهم.

- للأفراد 500 درهم.

● رسم تقديم طلب إجراء الفحص الفني لبراءة الابتكار:

- للشركات 5000 درهم للفحص الأول و3000 درهم للفحص الثاني.

- للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 3500 درهم للفحص الأول و2500 درهم للفحص الثاني.

- للمؤسسات الأكاديمية والأفراد 1000 درهم للفحص الأول و1000 درهم للفحص الثاني.

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