مستثمرون إماراتيون يساهمون في تطوير ريادة الأعمال بجنوب أفريقيا

المصدر: (دبي - البيان)

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أثمر التعاون بين برنامج تسريع الأثر الاجتماعي (C3) في الإمارات، ومجموعة «مالتي تشويس» الأفريقية الرائدة في صناعة الترفيه، ووزارة التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب إفريقيا، وشركة «جاليلو أفريقيا»، عن دعم وتطوير كبير لمجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في جنوب إفريقيا عبر برنامج تحفيز «مالتي تشويس» لريادة الأعمال.

ويعد برنامج تحفيز «مالتي تشويس»، جزءاً من صندوق مالتي تشويس للابتكار الذي يعمل على ربط الشركات الناشئة بالمستثمرين العالميين للوصول إلى الفرص الاقتصادية التي تساعدهم على تطوير أعمالهم وإحداث تغيير ليس فقط في المجتمعات التي يعملون فيها، بل في اقتصاد جنوب إفريقيا بشكل عام. وكان المشروع قد بدأ بمشاركة 20 شركة، وصولاً إلى اختيار 6 شركات تتوافر فيها المعايير المطلوبة للحصول على الدعم والتمويل.

وتضم لجنة المستثمرين العالميين، ممثلين من بعض الشركات الاستثمارية بالإمارات، وأصحاب رؤوس الأموال بما في ذلك شركة ميدل إيست فينتشر بارتنرز، وومضة كابيتال.

واستثمرت الشركة الأفريقية لصناعة الترفيه «مالتي تشويس» أكثر من 12 مليون درهم في المنح وتوفير الموارد ودعم أعمال الشركات الناشئة التي تم اختيارها حتى وصولها إلى مرحلة تقديم عروضها النهائية أمام لجنة المستثمرين العالميين. وساعدت شركة «جاليلو أفريقيا»، وهي شركة استشارية مالية بجنوب إفريقيا والمدير الحالي لصندوق مالتي تشويس للابتكار، المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تطوير أعمالها ومنتجاتها، بالإضافة إلى تدريب مؤسسيها على الإدارة المالية.

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