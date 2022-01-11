سوق دبي يصعد لأعلى مستوياته في 3 أسابيع

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي في ختام جلسة أمس، ليصعد صوب أعلى مستوياته في 3 أسابيع، مقترباً من تجاوز قمته السابقة المحققة في العام الماضي مدعوماً بعمليات شرائية انتقائية لاقتناص الفرص، فيما انخفض سوق أبوظبي رغم مكاسب أسهم البنوك والاستثمار.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.31% ليغلق عند 3229.57 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والاستثمار والخدمات والتأمين والاتصالات، فيما انخفض سوق أبوظبي بنسبة 1% ليصل إلى 8353 نقطة مدفوعاً بهبوط أسهم الاتصالات والعقار والتأمين والطاقة والصناعة والسلع.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو بقيمة 2 مليار درهم منها 1.5 مليار درهم في أبوظبي و500 مليون درهم في دبي. وجرى تداول 635.8 مليون سهم، موزعة بواقع 226.3 مليوناً في أبوظبي و409.5 ملايين في دبي، عبر تنفيذ 13249 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.6% مع نمو «إعمار العقارية» 0.4% و«ديار» 5.43% و«الاتحاد العقارية» 1.55%، فيما استقر «داماك» و«إعمار للتطوير». وزاد قطاع البنوك 0.14% بعد نمو «دبي الإسلامي» 0.36% و«أملاك» 14.25% و«جي إف إتش» 1.55%، فيما انخفض «الإمارات دبي الوطني» 0.37%.

وزاد قطاع الاستثمار 0.4% مدعوماً بمكاسب «سوق دبي المالي» 1.13% فيما استقر «دبي للاستثمار» وانخفض «شعاع كابيتال» 0.43%. ونزل قطاع النقل 0.1% بعد هبوط «أرامكس» 0.24% فيما استقر «العربية للطيران» وارتفع «الخليج للملاحة» 0.31%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 103 ملايين درهم، تلاه «ديار» 89.9 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» 78.46 مليونا. وحقق «يونيكاي» أكبر ارتفاع بنسبة 15%، فيما كان «دبي التجاري» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.12%. واتجه المستثمرون الخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار 36.5 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع الاتصالات 2.4% مع تراجع «اتصالات» 2.47% و«الياه سات» 1.09%، وهبط قطاع العقار 0.3%. ونزل قطاع الطاقة 0.4% مع تراجع «أدنوك للحفر» 0.88% و«طاقة» 1.55% فيما استقر «دانة غاز» و«أدنوك للتوزيع». وارتفع قطاع البنوك 0.67% مع نمو «أبوظبي الأول» 1.08% فيما انخفض «أبوظبي الإسلامي» 1.31% واستقر «أبوظبي التجاري»، وصعد قطاع الاستثمار 0.3% بعد نمو «العالمية القابضة» 0.59%، فيما انخفض «ألفا ظبي» 0.23% و«ملتيبلاي» 1% و«الواحة كابيتال» 0.61% واستقر «إشراق».

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 338.4 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 335 مليون درهم. وحقق «الخليج الاستثمارية» أكبر ارتفاع بنسبة 14.8%، فيما كان «الصير للمعدات» أكثر انخفاضاً بنسبة 6%. واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 88.4 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

استثمار مؤسسي

تباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 50.6 مليون درهم، ونحو الشراء بدبي بصافي استثمار 162 ألف درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 50.6 مليون درهم، ونحو البيع بدبي بصافي استثمار 162 ألف درهم.

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