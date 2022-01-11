10 شركات تستحوذ على 88.2 % من مؤشر سوق دبي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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أظهرت المراجعة نصف السنوية لأوزان الشركات المدرجة في مؤشر سوق دبي المالي، استحواذ 10 شركات مدرجة، على 88.2% من وزن المؤشر، بينما يصل وزن أكبر 20 شركة في المؤشر، إلى نحو 98.69 %.

وجاءت 3 شركات في صدارة قائمة الشركات المدرجة الأكثر وزناً في المؤشر العام للسوق، وهي «إعمار العقارية» بنسبة 20 %، وبنك «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 20 %، وبنك «دبي الإسلامي» بنسبة 20 %، بحصة مجتمعة 60 % من إجمالي وزن المؤشر. وأشارت بيانات أوزان الشركات في المؤشر، كما في يناير 2022، إلى أن شركة «دبي للاستثمار»، جاءت في المرتبة الرابعة، بحصة 6.08 %، ثم «الإمارات للاتصالات المتكاملة» 5.54 %، ثم «سوق دبي المالي» بنسبة 3.95 %، و«العربية للطيران» 3.71%، و«ارامكس» 3.32 %، و«إعمار للتطوير» 3.26%، و«بنك المشرق» 2.35 %، و«دبي التجاري» 1.8 %، و«ديار للتطوير» 1.56%، و«داماك» 1.27 %، و«أمانات» 1.04 %، و«تبريد» 1.03%، و«الاتحاد العقارية» 1.02 %.

وجاءت باقي الشركات بحصص دون 1 %، ومن بينها «مصرف عجمان» 0.95 %، و«شعاع كابيتال» 0.65 %، و«أملاك» 0.64%، و«الإسلامية العربية للتأمين» 0.52 %، و«الخليج للملاحة» 0.24%، و«عمان للتأمين» 0.18 %، و«دبي الإسلامية للتأمين» 0.14 %، و«الأسمنت الوطنية» 0.13%، و«أرابتك القابضة» 0.12%، و«دبي للتأمين» 0.11%، و«دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» 0.1 %.

البنوك الأكثر تأثيراً

ووفقاً للبيانات، كانت أسهم قطاع البنوك الأكثر تأثيراً في مؤشر السوق، بعد استحواذ 5 من أسهم القطاع على 45.1%، من المؤشر العام، وهي «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» و«المشرق» و«دبي التجاري» و«مصرف عجمان».

وجاء قطاع العقارات في الترتيب الثاني، بين الأكثر تأثيراً في مؤشر السوق، بعد استحواذ 7 من أسهم القطاع، على 27.29%، من المؤشر العام، وهي «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«داماك» و«الاتحاد العقارية» و«ديار للتطوير» و«أرابتك القابضة» «دريك آند سكل إنترناشيونال».

ويتم قياس وزن الشركة في المؤشر، بعدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول، وذلك من خلال استبعاد أسهم الحكومة، ومجموع الملكيات التي تبلغ 5 % أو أكثر في رأسمال الشركة، ويتم مراجعة المؤشر، لقياس أوزان الشركات مرتين سنوياً، في شهري يناير ويوليو، وفقاً لقواعد احتساب من 10 بنود رئيسة، منها الأسهم الحرة والقيمة السوقية والنسب المعيارية.

المؤشر الإسلامي

في سياق متصل، أعلن سوق دبي المالي، أيضاً، تحديث أوزان الشركات المتضمنة في المؤشر الإسلامي للسوق، وفق المراجعة الربعية، وجاء كل من «إعمار العقارية»، و«دبي للاستثمار»، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة»، و«دبي الإسلامي»، في المرتبة الأولى، كأكبر الشركات وزناً في المؤشر، بنحو 10 % لكل منها، بإجمالي 40 %، ثم «سوق دبي المالي» بحصة 8.34%، و«العربية للطيران» 7.77 %، و«إعمار للتطوير» 7.61 %، و«أرامكس» 6.42%، و«جي إف إتش» 6.01 %، و«ديار للتطوير» 3.39 %، و«تبريد» 3.12 %، و«الاتحاد العقارية» 2.84 %، و«أمانات» 2.51%، و«مصرف عجمان» 2.07 %.

كما أعلن سوق دبي المالي، عن نتائج المراجعة نصف السنوية، لعينة الأوراق المالية المؤهلة للبيع على المكشوف، كما في يناير 2022، حيث تضم «العربية للطيران» و«أمان» و«أمانات القابضة» و«المال كابيتال ريت» و«أملاك للتمويل» و«أرامكس» و«شيميرا ستاندرد اند بورز الإمارات يوسيتس المتداول – شريحة أ – تراكمية العائد»، و«شيميرا إس آند بي الإمارات شريعة المتداول»، و«ديار للتطوير» و«سوق دبي المالي» و«دبي الإسلامي»، و«دبي للاستثمار» و«الإمارات للاتصالات المتكاملة»، و«إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير»، و«جي إف إتش» و«سلامة» و«شعاع كابيتال»، و«تبريد» و«الاتحاد العقارية» و«الإمارات دبي الوطني».

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