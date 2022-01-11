رأس الخيمة تبحث فرص الاستثمار مع سريلانكا

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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التقى محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، محمد شهام ماريكار الأمين العام والمدير التنفيذي للغرفة الوطنية لمصدري سريلانكا، يرافقه ناليندا ويجيراثنا قنصل عام سريلانكا، حيث استعرض الجانبان الفرص الاستثمارية بينهما.

وأكد النعيمي خلال اللقاء الذي حضره محمد السبب مدير عام الغرفة بالوكالة أن إمارة رأس الخيمة تعد بوابة لجميع دول المنطقة. كما أنها تتمتع ببنية تحتية متميزة وبيئة وقوانين للاستثمار تسمح لها باستقطاب المستثمرين من كافة دول العالم. وأشار إلى أن هناك فرصاً حقيقية لتنويع الاستثمارات المشتركة بين إمارة رأس الخيمة وسريلانكا في قطاعات عدة، مرحباً بإقامة شراكة مع مستثمرين سريلانكيين في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة المختلفة والمشاركة في معارض المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تنظمها مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب.

ودعا إلى توسيع حجم التجارة والاستثمار بين الجانبين، لافتاً إلى أن الإمارات تعد أكبر وأهم شريك تجاري لسريلانكا في منطقة الشرق الأوسط. وشهدت السنوات الأخيرة تبادلاً للعديد من الزيارات الرسمية بين البلدين، بالإضافة إلى زيارة وفود تجارية واقتصادية للمشاركة في المنتديات والاجتماعات وبحث فرص التجارة والاستثمار في البلدين.

وأكد الجانب السريلانكي أن بعض خطوط الإنتاج الصناعية السريلانكية مثل الأغذية العضوية والمجوهرات المتخصصة ذات جودة عالية وقيمة ممتازة، وهناك إمكانات كبيرة لهذه القطاعات في النمو إذا استثمرت في رأس الخيمة، وهو مجال يمكن أن يكون فيه فرص كبيرة للاستثمار، مرحباً كذلك بجذب المزيد من المستثمرين سواء من القطاع الخاص أو العام بإمارة رأس الخيمة للاستثمار في سريلانكا، ومشدداً على الرغبة بتعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية.

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