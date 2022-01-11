400 علامة تجارية من 30 دولة في «ستيل فاب»

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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انطلقت، صباح أمس في الشارقة، فعاليات النسخة الـ17 من معرض الفولاذ والصلب «ستيل فاب 2022»؛ الحدث الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة. ويشارك في المعرض 150 عارضاً محلياً ودولياً من كبرى الشركات الرائدة في مجال الأعمال المعدنية، وأكثر من 400 علامة تجارية من 30 دولة تمثل أبرز العلامات العالمية المتخصصة في صناعات الحديد والصلب.

وافتتح عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، فعاليات المعرض بحضور محمد العوضي المدير العام لغرفة الشارقة، وسيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وسلطان شطاف مدير إدارة المبيعات والتسويق في مركز إكسبو الشارقة حيث تجولوا في أرجاء المعرض واطلعوا على أجنحة ومنصات الجهات المشاركة، وتعرفوا إلى أبرز ملامح تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الحديد والصلب، والتجهيزات الحديثة في مجالات تشكيل المعادن.

وجهة

وأكد عبدالله سلطان العويس، أن المشاركة الواسعة من قبل الشركات المحلية والدولية في معرض «ستيل فاب 2022» تؤكد الدور الحيوي والمكانة الإقليمية المتميزة التي تحتلها إمارة الشارقة، مشدداً على حرص غرفة الشارقة على دعم صناعة المعارض المتخصصة وتطويرها لتعزيز مكانة إمارة الشارقة واحدة من أهم المدن الرائدة في هذا المجال، وذلك انطلاقاً من رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في ضرورة بذل الجهود كافة للارتقاء بهذه الصناعة، نظراً لدورها الأساسي في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، وتنشيط الحركة التجارية والسياحية والفندقية.

محرك رئيس

وأشار إلى أن القطاع الصناعي يعد من المحركات الرئيسة الداعمة للتنمية الاقتصادية في الشارقة، ويؤدي دوراً محورياً في تعزيز الناتج المحلي للإمارة، لا سيما أن الشارقة تعد موطناً لـ35% من منشآت التصنيع في دولة الإمارات، ومن هنا تأتي أهمية معرض «ستيل فاب 2022» الذي يشكل منصة استثنائية لدعم قطاع صناعة الحديد والصلب في إمارة الشارقة.

وأكد سيف المدفع أن «ستيل فاب 2022» يتزامن هذا العام مع الدورة السادسة من معرض فاستنرز وورلد ميدل إيست المخصص للربط وصناعة التثبيت ويقدم تغطية شاملة لوسائل التثبيت الصناعية وأنظمة التجميع والتركيب وتكنولوجيا تصنيع وسائل التثبيت، كما تُسلط النسخة الـ17 من «ستيل فاب» الضوء على أحدث التقنيات العالمية بما تتضمنه من عرض لأبرز الآلات والتجهيزات والمكائن الخاصة بصناعة الصلب، وأنظمة القطع التي تعمل بالتحكم الرقمي باستخدام الحاسوب، ومصادر الطاقة المستخدمة في آلات القطع واللحام والمواد والمنتجات الاستهلاكية والكماليات وأجهزة اللحام بالحزمة الإلكترونية، ومعدات مناولة المواد، وأنظمة الليزر منخفضة التكلفة ومخصصة لقطع المعادن، بالإضافة إلى ماكينات تصنيع الصلب والروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

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