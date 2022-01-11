بحث استعدادات الفجيرة لاستضافة المؤتمر العربي للثروة المعدنية

المصدر: (الفجيرة – البيان)

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زار المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، حيث التقى المهندس محمد الأفخم رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وعلي قاسم المدير العام.

وجاءت الزيارة في إطار الاطلاع على آخر المستجدات والاستعدادات لاستضافة الإمارات المؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له، وذلك في إمارة الفجيرة وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في الفترة من 22-24 فبراير المقبل.

واطلع وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول في الزيارة على أبرز الخدمات المبتكرة التي تقدمها المؤسسة، والبحوث والدراسات الجيولوجية التي أجرتها، والتجارب والمشاريع التنموية في مجال استغلال الموارد الطبيعية، وجرت مناقشة التطلعات المستقبلية التي تخدم قطاع التعدين للخمسين عاماً المقبلة، ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.

رافق المهندس شريف العلماء في الزيارة المهندس أحمد الكعبي الوكيل المساعد للبترول والغاز والثروة المعدنية، والمهندس يوسف آل علي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل بالوزارة.

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