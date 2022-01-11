الإمارات تستحوذ على 30 % من الصكوك والسندات خليجياً 2021

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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استحوذت الإمارات على نحو 30 % من إجمالي سوق الدخل الثابت بدول مجلس التعاون الخليجي، خلال 2021، بعد أن وصلت قيمة إصدارتها من السندات والصكوك لنحو 43 مليار دولار. وبلغ إجمالي الإصدارات الخليجية 146.7 مليار دولار في 2021، مقابل 151.1 مليار دولار في 2020، وذلك بحسب تقرير حديث لشركة «كامكو» إنفست الكويتية، حيث تراجعت إصدارات السندات للمرة الأولى منذ 2018، لتصل إلى 89.5 مليار دولار في 2021، مقابل 99 مليار دولار في عام 2020.

وزادت إصدارات الصكوك بدول مجلس التعاون للعام الثالث على التوالي، ووصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، ببلوغها 57.2 مليار دولار في 2021، مقابل 52.1 مليار دولار في 2020.

إصدارات حكومية

وتوقع تقرير «كامكو»، أن يشهد إجمالي الإصدارات في المنطقة تراجعاً هامشياً في 2022، حيث يتوقع انخفاض الإصدارات الحكومية على خلفية ارتفاع أسعار النفط، وانخفاض الاحتياجات التمويلية للإنفاق الاجتماعي، في حين أن رفع أسعار الفائدة قد يؤثر أيضاً على إصدارات الشركات.

ومن حيث عملة الإصدار، تصدرت السندات المقومة بالدولار الأمريكي، المنطقة رغم انخفاض حصتها من 118.6 مليار دولار، أو نحو 54.1 % في 2020، إلى 100.2 مليار دولار أو 43 % في 2021.

سندات

بلغت إصدارات السندات من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، 89.5 مليار دولار في عام 2021، مقابل 99 مليار دولار في عام 2020، وسجلت الدول غير الخليجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نمواً بنسبة 18.1 %، ببلوغ قيمة إصداراتها 86.7 مليار دولار في عام 2021، مقابل 73.4 مليار دولار في عام 2020.

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