مؤتمر لإعلان تفاصيل «إيكو ويست» خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل غداً

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستضيف القمة العالمية لطاقة المستقبل الأسبوع المقبل معرض ومنتدى «إيكو ويست».

ويتحدث غداً الثلاثاء الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»- في مؤتمر صحفي عن بعد- حول تفاصيل النسخة المقبلة من معرض ومنتدى «إيكو ويست» الحدث الأكبر والأهم في الشرق الأوسط المتخصص في الإدارة المستدامة للنفايات، ضمن فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل، في الفترة من 17 إلى 19 يناير 2022.

ويعتبر معرض ومنتدى «إيكو ويست» أكبر منصة في المنطقة، وأكثرها تقدماً لعرض ومناقشة الأنظمة والتقنيات والابتكارات المستدامة في إدارة النفايات والاقتصاد الدائري، وينطلق المنتدى ضمن فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل، ويجمع الخبراء والمسؤولين ومطوري التقنيات والشركات الناشئة والمستثمرين في القطاع، بهدف دعم ممارسات أكثر استدامة لإدارة النفايات، وتفعيل العمل المناخي وتسريع اعتماد السياسات والأطر ذات الصلة في مواجهة زيادة معدلات إنتاج النفايات في جميع أنحاء العالم، وتبني نموذج الاقتصاد الدائري، بما يحمله من منافع جمة تعود على المجتمعات ومختلف القطاعات الاقتصادية. ويتضمن المعرض العديد من الفعاليات التي تتناول نموذج الاقتصاد الدائري، وأثر التطورات العالمية الأخيرة في تغيير النظرة القائمة نحو قضايا مثل تدوير النفايات، وأهمية خفض الاستهلاك وإعادة الاستخدام والتدوير، بالإضافة إلى العديد من التوجهات الأخرى في مجال إدارة النفايات، والتغيرات التي أحدثتها التقنيات الحديثة في قطاع إدارة النفايات من كافة الجوانب. كما يبرز المعرض تجربة أبوظبي في تبني الاقتصاد الدائري وجعلها نموذجاً مثالياً في المنطقة، انطلاقاً من تجربة الإمارات الفريدة والنادرة في مجال التنمية المستدامة والعمل، من أجل تعزيزها على كافة المستويات».

ونجح معرض ومنتدى «ايكوويست» كتجربة متميزة وأساس متين وصلب، للانطلاق في مبادرات مؤثرة بشكل إيجابي في أسس التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي، وشكل بيئة خصبة لنجاح الأعمال تعزيز النمو الاقتصادي المتواصل لإمارة أبوظبي، وانفتاح اقتصاد الإمارة على التجارب الناجحة على مستوى العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز