«خزنة داتا سنتر» تحصل على اعتماد معهد «أوبتيما»

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «خزنة داتا سنتر» (خزنة)، المزوّد الأكبر لمراكز البيانات التجارية في دولة الإمارات، عن حصول مركزي بيانات «أبولو 3» و«أبولو 4» التابعين لها على شهادة اعتماد المستوى الثالث Tier III من معهد «أوبتيما» Uptime.

تتمثل المتطلبات الأساسية لمراكز البيانات اليوم في تلبية احتياجات الابتكار، مثل السرعة الفائقة والسعة الأكبر وتوفير الوحدات النموذجية، وكفاءة استهلاك الطاقة والاستدامة وقابلية التوسع، مع الحفاظ على الأمان العالي والتوافر الدائم. وفي هذا الإطار، يلبي نموذج مراكز البيانات التجارية لدى «خزنة داتا سنتر» متطلبات الشركات، عبر توفير مراكز بيانات حديثة فائقة الأمان ومجهزة بالكامل بأحدث التقنيات، كما يمكن تخصيصها وتوسعة نطاقها، بما يتماشى مع نمو العملاء وإتاحة سرعة أكبر في السوق،

فمع زيادة رقمنة العمليات وتنامي الطلب على الجاهزية التشغيلية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية وسرعتها وتوفّرها، أصبح لمراكز البيانات دور أهمّ في مجاراة هذه التغيّرات. ويعدّ مركزا البيانات «أبولو 3» و«أبولو 4» جزءاً لا يتجزأ من مجموعة مراكز البيانات لدى «خزنة داتا سنتر»، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 108 ميجاوات والتي تركز على تحسين الكفاءات ومعالجة العيوب التصميمية، وضمان الالتزام بأفضل الممارسات في منشآت مراكز البيانات، وتطبيق أعلى المعايير الفعالة لحماية البنية التحتية الحيوية من مخاطر بيئة التشغيل والأخطاء البشرية.

وقال حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لشركة «خزنة داتا سنتر»: «تتطور مرافق مركز البيانات لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لتكنولوجيا المعلومات في المؤسسات نتيجة الطلب على المرونة والأتمتة والطاقة اللازمة لدعم السحابة وتحليلات البيانات الضخمة. وتسعى «خزنة داتا سنتر» باستمرار إلى تحسين عمليات مراكز بياناتها واعتماد أفضل الممارسات لتحقيق أعلى المعايير المعتمدة. ويؤكد اعتماد المستوى الثالث Tier III من معهد» «أوبتيما» التزامنا هذا.

وتعمل «خزنة داتا سنتر» على إعداد التصاميم والتسليم بمنهجية فعالة ووتيرة أسرع، للحد من الوقت اللازم لتشغيل مركز البيانات بمقدار النصف، مقارنة مع أساليب الإنشاء التقليدية. كما تواصل «خزنة داتا سنتر» تقديم خدماتها الهادفة لتمكين العملاء والشركاء من تسريع تحولهم الرقمي، وابتكار منهجيات جديدة في إنجاز الأعمال وتحسين العمليات.

وقال مصطفى لوني، نائب أول لرئيس الشرق الأوسط وأفريقيا والهند الكبرى، معهد «أوبتيما»: «يوفر اعتماد المستوى الثالث Tier III قيمة مضافة لشركة «خزنة داتا سنتر» ويزود عملاءها بدرجة عالية من الدعم المعنوي، من خلال ما يوفره من ترقية لجميع أنظمة التشغيل، وتحسين لمستويات الأمان، وزيادة مرونة النظام والتوافر الدائم لمراكز معالجة البيانات».

وحاز مركزا البيانات «أبولو 3» و«أبولو 4» من (خزنة) على اعتماد Tier III من معهد «أوبتيما» بعد التقدير والتقييم الدقيق للمركز من قبل فريق خبراء المعهد. ويُصنف هذا الاعتماد مستويات الموثوقية والتوافر والصيانة والأداء العام في مركز البيانات، لضمان توفير عمليات مستمرة وفعالة بصورة دائمة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز