«شيميرا كابيتال» تطلق صندوق مؤشرات متداولة يتبع «اس اند بي» السعودية

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت شركة شيميرا كابيتال المتخصصة في تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار ومقرها أبوظبي والتابعة لشركة شيميرا للاستثمار عن إطلاق صندوق شيميرا ستاندرد اند بورز السعودية شريعة المتداول - الشريحة (ب) - ذات العائد الموزع، وهو صندوق استثمار متداول شفاف ووحداته قابلة للاستبدال بشكل كامل.

ويعد الصندوق الجديد ثاني صندوق فرعي يتم إطلاقه لمحاكاة أحد المؤشرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالتعاون مع مؤسسة S&P Dow Jones Indices، وذلك تحت مظلة الصندوق الأساسي لشيميرا.

وتم إنشاء الصندوق لمحاكاة المؤشر الاسترشادي (S&P Saudi Arabia Shariah Liquid Top 30 – 35/20 Capped Index) كود بلومبيرج (SPSALCAP) وهو مؤشر تم استحداثه من قبل مؤسسة S&P Dow Jones Indices لقياس أداء أكبر 30 سهماً وأكثرها سيولة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية المدرجة في سوق تداول السعودية، إذ يتيح الصندوق الجديد للمستثمرين فرصاً واعدة للاستفادة من فئة جديدة من الأوراق المالية التي تلقى رواجاً كبيراً، بالإضافة إلى تمكين المستثمرين المحليين والإقليميين من الاستفادة من أسس النمو القوية التي يتميز بها الاقتصاد السعودي.

وسيتم إدراج صندوق شيميرا ستاندرد اند بورز السعودية شريعة المتداول بسوق أبوظبي للأوراق المالية، وهو فئة (ب) ذات العائد الموزع، والتي سيقوم الصندوق بتوزيع أرباحها كلما توافرت.

وفي هذا السياق أوضح سيد بصر شعيب رئيس مجلس إدارة شركة شيميرا كابيتال، أن إطلاق صندوق الاستثمار الجديد التابع للشركة يأتي استكمالاً للنجاحات التي حققتها صناديق المؤشرات المتداولة الأخرى التابعة، والتي تجاوزت قيمة أصولها 300 مليون درهم إماراتي في أقل من 18 شهراً، مشيراً إلى أن الشركة نجحت في تحقيق هذا الإنجاز بفضل التزامها مواصلة النمو والإسهام في التوسع في الخدمات التي تقدمها أسواق رأس المال الإماراتية للمستثمرين.

ومن جانبه أوضح سعيد حمد الظاهري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن صناديق المؤشرات المتداولة تتيح للمستثمرين طريقة فعالة لتنويع محفظة استثماراتهم، معرباً عن اعتزازه باستضافة صندوق جديد تابع لشركة شيميرا كابيتال في سوق أبوظبي للأواق المالية. وأضاف إن سوق أبوظبي للأوراق المالية قام بتقديم باقة جديدة من المنتجات والخدمات على مدار عام 2021 من أجل تلبية احتياجات مختلف المستثمرين، ما أثمر تعزيز نشاط السوق وتشجيع إدراج صناديق استثمار جديدة به. كما أعرب الظاهري عن تطلعاته لمواصلة سلسلة النجاحات التي حققتها شركة شيميرا كابيتال وإدراج المزيد من صناديق الاستثمار مستقبلاً.

وأعرب شريف سالم رئيس قطاع الاستثمار – الأسواق المالية بشركة شيميرا كابيتال، عن اعتزاز الإدارة بإطلاق خامس صندوق استثمار متداول وأول صندوق من نوعه يتبع أداء أسهم غير مدرجة بأسواق دولة الإمارات، مضيفاً إن الصندوق سيلبي الاحتياجات المتزايدة لتنويع الاستثمارات أمام المستثمرين في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا مع تزويدهم أدوات الاستثمار المبتكرة التي تتيح لهم الاستفادة من فرص النمو الواعدة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية.

وسوف يخضع صندوق شيميرا ستاندرد اند بورز السعودية شريعة المتداول لإدارة شركة شيميرا كابيتال من مقرها بالإمارات، والحاصلة على رخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع لمزاولة نشاط «تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار». من ناحية أخرى، يقوم بنك أوف نيويورك ميلون فرع لندن بدور أمين الحفظ العالمي. وتضم قائمة المفوضين المعتمدين للصندوق كلاً من الدولية للأوراق المالية، المجموعة المالية هيرميس، وشركة ضمان للأوراق المالية، وشركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية، وشركة أرقام سيكيوريتيز.

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