مهرجان دبي للتسوّق يهدي زوّاره جوائزه القيّمة

المصدر: دبي ـ البيان

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يواصل مهرجان دبي للتسوق فعالياته المشوّقة، وتقديم جوائزه القيّمة التي لطالما انتظرها زوار المهرجان من مختلف الجنسيات. فدبي هي مدينة الأحلام التي تقدّم الكثير من الفرص لسكانها وزوّارها، فيما تزداد هذه الفرص خلال المهرجانات والأحداث التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، لاسيما مهرجان دبي للتسوق الذي تشهد مسيرته الحافلة والطويلة على فوز الكثير من الأشخاص ضمن سحوباته الكبرى وكذلك الجوائز التي يقدّمها الشركاء الاستراتيجيون والرعاة الرئيسيون.

وفي هذا الدورة المميزة للمهرجان التي تصطحب الزوار والمتسوقين معها في رحلة إلى عالم الربح، تأتي سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى، والتي تتضمن سحوبات نيسان الكبرى، وسحوبات إنفينيتي الكبرى، وسحوبات الذهب والمجوهرات الكبرى، إلى جانب سحوبات مجموعة مراكز التسوق في دبي وسحوبات ايديلز لتزيد من فرص الربح الوفير، وتسهم في إدخال الفرحة إلى قلوب الفائزين ممن يحرصون على التسوق خلال فترة المهرجان. وتتنوع الجوائز التي يقدمها مهرجان دبي للتسوق، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 30 مليون درهم ما بين مبالغ نقدية وسيارات فاخرة وسبائك من الذهب، حيث أصبح التسوق خلال أيام المهرجان مقترناً بشكل وثيق مع فرص الربح الوفير.

وتستقطب سحوبات الذهب والمجوهرات الكبرى التي تقدمها مجموعة دبي للذهب والمجوهرات اهتمام عشاق الذهب والمجوهرات والألماس، الذين يقدمون على الشراء خلال هذا الموسم الذي يمكّنهم من ربح جوائز ذهبية، فضلاً عن خوض تجربة تسوق مثالية في سوق الذهب والأسواق الأخرى مع اعتدال الطقس، وأيضاً مع تنوع المشغولات وجودتها التي توفرها المتاجر، كيف لا؟ وهي المتواجدة في «دبي مدينة الذهب».

وبما أن للربح طعماً رائعاً، قمنا بإجراء هذا اللقاء مع عدد من الفائزين في سحوبات الذهب والمجوهرات الكبرى للتعرف إلى تجربتهم في التسوق، وشعورهم بعد الاتصال بهم وإخبارهم بفوزهم بالجوائز، وما هي مخططاتهم المستقبلية؟ حيث قالوا:

والدة أرين سي: كتبتُ اسم ابنتي الرضيعة على القسيمة الرابحة وسوف نبني منزلنا الجديد بقيمة الجائزة.

قالت نوسرات، والدة أرين سي من الهند: «أنا مقيمة في دبي منذ ما يقارب ثلاثة أعوام، وهذه المرة الأولى التي أشارك بها بسحب خلال مهرجان دبي للتسوق. أعمل صيدلانية، وقد رافقت مديرتي لشراء بعض الذهب لقريبتها، وحين أخذنا القسيمة، طلبت مني مديرتي أن أكتب فيها اسم ابنتي الرضيعة، وهو ما فعلته دون أن أتوقع الربح. ولكننا والحمد لله ربحنا 250 غراماً من الذهب. في البداية اعتقدت أن الأمر مزحة! ولكن بعد الاتصال بي والتأكد من ذلك فرحت فرحاً شديداً. ولا شك أن هذه الجائزة مميزة وأفكّر ببناء منزلنا الجديد بقيمة هذه الجائزة. أشكر الله وأشكر جميع القائمين على هذه الجائزة».

زينات خضر: هدية عيد ميلادي المتأخرة كانت سبباً بربحي ربع كيلوغرام من الذهب.

ومن جهتها، قالت زينات خضر من إيطاليا: «أنا مقيمة في دبي منذ العام 2015، وقد جربت حظي في سحوبات أخرى من قبل، ولكنني لم أفز بأي منها حتى اليوم. ولكن هذه المرة قررت المشاركة في هذا السحب بالذات لأول مرة. حيث إنني ذهبت مع أمي إلى سوق الذهب في دبي لتشتري لي هدية عيد ميلادي، والتي كانت متأخرة عن موعدها. فعند شرائها ودفع قيمتها تسلمنا قسيمة لكي نقوم بتعبئتها. قلت للبائعة أنا سأقوم بذلك، وعلى الرغم من أنني أشعر بأنني لست محظوظة إلى هذا الحد، إلا أنه وبعد أن جاءني اتصال يخبرني فيه بأنني فزت بالجائزة، أدركت أن هذا الشعور ليس في محله، بل أنا محظوظة، مع أنني ما زلت لا أصدق أنني ربحت ربع كيلو غرام من الذهب».

محمد: ذهبت لشراء هدية لأمي وكانت فرحتنا غامرة عند ربحنا الجائزة.

ومن ناحيته قال محمد من باكستان: «أنا مقيم في أبوظبي منذ فبراير 2019، وسعيد للغاية وممتن لدولة الإمارات العربية المتحدة ولمثل هذه المبادرات الرائعة. وصراحةً، لا أعرف كيف فزت، وكنت متفاجئاً جداً لأن هذا كان آخر شيء أتوقعه. ذهبت إلى متجر الذهب لشراء هدية لأمي وطلبوا مني ملء قسائم السحب هذه، وهو ما فعلته وليس لدي أمل كبير بالربح. ولكن الحمد لله ربحت ربع كيلوغرام من الذهب، والآن يمكنني الاهتمام بأشياء أخرى في الحياة، باستثناء الذهب، ولو لبعض الوقت».

والجدير بالذكر أن مجموعة دبي للذهب والمجوهرات تقدم سحوبات كبرى في الفترة من 17 ديسمبر حتى 29 يناير، للفوز بجوائز يصل مجموعها إلى 25 كيلوغراماً من الذهب. حيث إنه بإمكان سكان وزوار دبي المشاركة في السحب عبر شراء الذهب والمجوهرات في أيٍ من المتاجر المشاركة في الحملة الترويجية، والأعضاء في مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، والتي يبلغ عددها 180 متجراً في جميع أنحاء دبي بما في ذلك سوق الذهب في ديرة، ومينا بازار، ومراكز التسوق في المدينة.

وتتيح الحملة لمن ينفق 500 درهم على شراء مجوهرات ذهبية، الحصول على قسيمة سحب واحدة، بينما يحصل على قسيمتي سحب عند شراء مجوهرات من الألماس واللؤلؤ بقيمة 500 درهم، وهو ما يخوله للدخول في السحوبات التي تُقام بين يومٍ وآخر، للفوز بـ1 كيلوغرام من الذهب، والذي سيتم تقسيمه بالتساوي على 4 رابحين، أو للفوز بالجائزة الكبرى في نهاية الحملة، وهي عبارة عن 2 كيلوغرام من الذهب سيتم تقسيمها بالتساوي بين 8 رابحين محظوظين ليحصل كل منهم على ربع كيلوغرام من الذهب.

يستمر مهرجان دبي للتسوق حتى 30 يناير 2022، ليقدم المزيد من الفعاليات والأنشطة والعروض الترويجية في جميع أرجاء المدينة، مع فرص متنوعة للتسوق والربح والتسلية طوال اليوم وكل يوم.

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