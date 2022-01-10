«سيركل مول» يفتتح حوض سباحة على سطحه الأول في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

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افتتح «سيركل مول»، وجهة التسوق المفضّلة التي تديرها «نخيل» في «قرية جميرا الدائرية»، حوض السباحة «هنا أكواتيكس» - أكاديمية السباحة العالمية المستوى – وهو أيضاً الأول من نوعه، الذي يُقام على السطح في المنطقة.

يتألف هذا المرفق الجديد من ست حارات، وحوض سباحة بطول 25 متراً، تحت إشراف مجموعة من المدربين الكفؤين، الذين يتمتعون بخبرات عالمية، بالإضافة إلى توفير باقات عضوية، وإقامة أنشطة كرة الماء، وعروض السباحة المتزامنة.

ويوفر «هنا أكواتيكس» في «سيركل مول»، برامج سباحة للأشخاص من مختلف الأعمار والقدرات، كما أنه يخصص جلسات للسيدات فقط، بالإضافة إلى رعاية وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة أيضاً. أضف إلى ذلك، فإن هذا المرفق يتيح باقات اشتراك يومية وشهرية.

وبإمكان سكان «قرية جميرا الدائرية» وعامة الجمهور، حجز المواعيد لإجراء تقييمات مجانية، تمهيداً لتحديد مستوياتهم في السباحة، قبل الاشتراك في دورات التدريب التي تناسبهم بشكل أفضل.

وقال عمر خوري مدير إدارة الأصول في «نخيل» في هذه المناسبة: «نحن متحمّسون للغاية من أجل افتتاح أول حوض سباحة على سطح أحد المراكز التجارية، وهذا الأمر قد تحقق من خلال «هنا أكواتيكس»، الذي يتمتع بمكانة مرموقة وذات السمعة الطيبة. نحن في «نخيل»، ملتزمون دائماً باستقطاب مرافق وتسهيلات جديدة، وتوفير الخدمات الشاملة لمجمّعاتنا السكنية في مختلف أنحاء دبي، ومن المؤكد أن هذا الإنجاز الجديد، سوف يحظى بإعجاب الجميع من كل الأعمار والقدرات».

من جهته، قال عمر أبو شريف، الرئيس التنفيذي لـ «هنا أكواتيكس»: «نحن سعداء بافتتاح فرعنا السادس في دبي، في سيركل مول. ومن هذا المنطلق، فإن توفير خدمات الألعاب المائية ذات المستوى العالمي للمجمّعات السكنية، يكمن في صميم ما نقوم به، ونتطلع إلى تمتين أواصر التعاون مع مجمّع قرية جميرا الدائرية السكني. وبالتالي، فإن «هنا أكواتيكس» تطمح إلى منح الجميع فرصة الغوص في حب الماء، بغض النظر عن أعمارهم أو خلفيتهم أو إمكاناتهم».

ويُشار إلى أن «سيركل مول»، قد شهد افتتاح مجموعة متنوعة من المحال التجارية، بما في ذلك «سبينس» و«نستو هايبر ماركت» و«ويل فيت» و«هومز فور ليس» و«متجر دقائق» و«إن ستايل لاونج»، ومن المتوقع افتتاح المزيد في الفترة المقبلة. وتماشياً مع عطلة نهاية الأسبوع الجديدة، يومي السبت والأحد، فإن أوقات العمل في «سيركل مول»، قد باتت الآن من الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 10 ليلاً، من الاثنين ولغاية الخميس، ومن الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 12 عند منتصف الليل، من الجمعة ولغاية الأحد.

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