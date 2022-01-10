«سيركو الشرق الأوسط» تتوقع نمواً ملحوظاً في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

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قال فيل مالم، الرئيس التنفيذي لشركة سيركو الشرق الأوسط: إننا شهدنا انتعاشاً حقيقياً في نشاطات أعمالنا، بالتزامن مع استمرار تعافي السوق الإماراتية وتقدم المشاريع الضخمة والرئيسية في السعودية، ونتوقع تحقيق نمو ملحوظ في المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأعلنت سيركو، الشركة العالمية للخدمات العامة تعيين ناتاشا بوثما مديرة أولى للتطوير والنمو، بما ينسجم مع طموحها في تحقيق مستويات نمو متميزة في مختلف أنحاء المنطقة. وتنضم ناتاشا إلى فريق الإدارة التنفيذية في سيركو الشرق الأوسط بمنصب مديرة أولى للتطوير والنمو، حيث ستعمل على تقديم استراتيجية نمو فعّالة لكل من قطاعات الشركة الرئيسية، بما فيها النقل والخدمات المدنية والحكومية والدفاع والرعاية الصحية والعدل والهجرة.

وتعمل ناتاشا إلى جانب فريق تطوير الأعمال ومديري العمليات، فضلاً عن إدارتها لشركة «إكسبيرينس لاب» التابعة لسيركو، مع التركيز بشكل خاص على تنفيذ الاستراتيجيات وإدارة الحسابات الرئيسية والاتصالات الخارجية والتواصل الاستباقي مع الجهات المعنية، وتولت ناتاشا منصب مديرة العمليات في ناتس للخدمات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ قبل انضمامها من جديد إلى سيركو التي كانت قد عملت فيها سابقاً، وهي تتمتع بخبرة تتجاوز 10 أعوام في منطقة الشرق الأوسط، وقالت ناتاشا: «أشعر بالحماسة للمشاركة في عملية توسع أعمال الشركة في المنطقة، وأتطلع إلى توظيف خبرتي الإقليمية والعالمية، إلى جانب تقديم استراتيجيات نمو مبتكرة للشركة، وتزويد عملائنا بحلول تحمل قيمة مضافة».

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