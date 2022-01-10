سالمين العامري رئيساً تنفيذياً لـ«سلال»

المصدر: أبوظبي-البيان

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أعلنت شركة سلال، الشركة المتخصصة في مجال المنتجات الغذائية الطازجة والتكنولوجيا الزراعية في إمارة أبوظبي، عن تعيين سالمين عبيد العامري رئيساً تنفيذياً للشركة، حيث سيتولى مسؤولية دفع استراتيجية النمو في الشركة.

وسيعمل العامري على الاستفادة من الكفاءات المتميزة وتوظيف التكنولوجيا الزراعية المتقدمة لتوفير المنتجات الغذائية الآمنة، التي تتمتع بجودة عالية لجميع أفراد مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة وبشكل دائم.

وتعليقاً على اختياره لمنصب الرئيس التنفيذي لشركة «سلال»، قال سالمين العامري: «أتطلع بحماس إلى العمل مع فريق عمل سلال نحو تحقيق رؤية الشركة في استدامة الغذاء الآمن لأجيالنا الحاضرة والمستقبلية، وتعزيز الخطط المستقبلية لتقديم مشاريع رائدة على مختلف المستويات، بما يسهم في دفع مسيرة الشركة لتتواءم مع رؤية قيادتنا الرشيدة ومتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية للخمسين عاماً المقبلة. ويشرفني أن أقوم بإدارة الشركة والمساهمة بنمو القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي، لدعم جهود حكومة أبوظبي الرامية إلى تأمين الإمداد الغذائي ضمن قطاع المواد الغذائية في الإمارة، وتوفير المواد الغذائية، التي يعتمد عليها مجتمعنا في جميع الأوقات».

ويتمتع سالمين العامري بخبرة علمية عملية في إدارة الشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية تتجاوز الـ 20عاماً، وشغل سابقاً عدة مناصب هامة، حيث تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة الظاهرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى توليه عدة مناصب هامة في مجموعة موانئ أبوظبي، وهو كذلك عضو مجلس إدارة في كل من شركة أغذية وأجليتي أبوظبي.

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