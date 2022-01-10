كاثي باسيفيك تتيح لعملائها اختيار ما يناسبهم بفئات أسعار جديدة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت كاثي باسيفيك عن تغيير أسعار تذاكرها من الدرجة السياحية لتقدم لعملائها في الشرق الأوسط خيارات أكثر مرونة عند حجز الرحلات الجوية.

وطرحت شركة الطيران ثلاث فئات من الأسعار هي الخفيفة والأساسية والمرنة، والتي تم تصميمها خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء، حيث تتوفر هذه الخيارات للمسافرين من دبي اعتباراً من 11 يناير 2022.

وتوفر كل فئة سعرية مزيداً من التحكم والمزايا، بدءاً من زيادة وزن الأمتعة المسموح به وصولاً إلى خيارات مرنة لإعادة الحجز أو ترقية فئة التذاكر، بالإضافة إلى ذلك، توفر المزايا الجديدة والمحددة رؤية أوضح للعملاء حول ما يشترونه ضمن كل فئة، ما يساعدهم في اختيار التذكرة الأنسب لهم. وستطبّق كاثي باسيفيك الأسعار الجديدة بشكل تدريجي لتذاكر الدرجة السياحية في جميع رحلاتها.

تمكّن فئة التذاكر الخفيفة العملاء من الاستفادة من قيمة كبيرة بعد أن يقوموا بتأكيد خطط سفرهم التي يحملون خلالها أمتعة خفيفة، حيث يتم احتساب وزن قطعة واحدة من الأمتعة المسجلة، ولكن يمكنهم الاستفادة دائماً من ميزة الدفع مقابل وزن أمتعتهم الزائدة وغيرها من المزايا مثل الاختيار المسبق للمقاعد بعد تأكيد حجوزاتهم.

وتوفر فئة التذاكر الأساسية التوازن المثالي لكل ما يحتاجه العملاء، مثل السماح بحمل قطعة إضافية واحدة من الأمتعة والاختيار المسبق للمقاعد وخيار ترقية حجوزاتهم باستخدام النقاط المكتسبة من برنامج الولاء آسيا مايلز. وتُعد هذه الفئة الأنسب للعملاء الذين يسافرون مع عائلاتهم أو يسافرون في رحلات أطول أو يرغبون بمزيد من الراحة والرفاهية.

وتمنح فئة التذاكر المرنة العملاء أقصى درجة من المرونة في رحلاتهم القادمة بقصد العمل أو السياحة، حيث توفر لهم التحكم الكامل في خطط سفرهم عند الحاجة إلى إجراء أي تغييرات عليها، كما تضمن لهم مزيداً من الراحة والطمأنينة.

وقال فيشنو راجيندران، مدير منطقة الشرق الأوسط لدى كاثي باسيفيك: «ندرك أن تفضيلات السفر لدى عملائنا تتغير بمرور الوقت وأن لكل رحلة خصوصيتها، فكان هدفنا دائماً وضع وتقديم عروض تفي بجميع متطلباتهم».

وأضاف قائلاً: «تتيح فئات الأسعار الجديدة الفرصة لعملائنا لاختيار الفئات الأنسب لهم، سواء من ناحية الأسعار، أو المرونة في تقديم موعد رحلتهم، أو ترقية تذكرتهم باستخدام النقاط التي يكسبونها من خلال برنامج الولاء آسيا مايلز. ونحن على ثقة بأن هذه التغييرات ستوفر لعملائنا مزيداً من الخيارات والمرونة والقيمة عند اختيارهم السفر معنا».

وبالإضافة إلى تعديل أسعار التذاكر من الدرجة السياحية، تعمل كاثي باسيفيك أيضاً على تغيير سياستها بخصوص الأمتعة من نظام الوزن المسموح به إلى نظام عدد القطع المسموح بها الذي يوفر حداً أعلى وزن الأمتعة المسموح به في غالبية فئات الأسعار ودرجات التذاكر. وتدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ على جميع درجات التذاكر، وسيتم العمل بها تدريجياً في جميع أنحاء العالم مع بدء العمل بالأسعار الجديدة للتذاكر من الفئة السياحية.

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