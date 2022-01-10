عبدالله العويس يفتتح معرض "ستيل فاب 2022" بإكسبو الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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افتتح عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة صباح اليوم في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة 17 من معرض الفولاذ والصلب ( ستيل فاب 2022 ) والذي يتم تنظيمه بدعم من غرفة تجارة وصناعة ويستمر 4 أيام، وسط مشاركة أكثر من 150 عارضا محليا ودوليا، وحضور لـ 400 علامة تجارية من 30 دولة تمثل كبرى العلامات العالمية الرائدة في مجال آلات ومعدات تشكيل الصلب والصفائح المعدنية.

تقنيات

وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن المعرض يشكل ملتقى سنويا مهما بالنسبة لرواد صناعة تشكيل الصلب والمعادن العالميين و الإقليميين والمحليين، لاستكشاف أحدث المعدات والتقنيات المتقدمة والمنتجات والتطبيقات الجديدة، وذلك في ظل سعي مركز إكسبو نحو تطوير أجندة فعاليات الحدث وحرصه على تنوّع المعروضات وشموليتها واستعراض أحدث الابتكارات، لافتاً إلى أن الدورة الحالية من "ستيل فاب" ستوفر فرصة مثالية لرجال الأعمال والمستثمرين والزوار للاطلاع على أبرز تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الحديد والصلب، وأنظمة الليزر منخفضة التكلفة والمخصصة لقطع المعادن، إلى جانب ماكينات تصنيع الصلب والروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي .

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