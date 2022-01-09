الشارقة تكرم المشاريع الطلابية الفائزة في مبادرة (نجوم الأعمال)

المصدر: الشارقة – البيان

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شهد محمد أحمد الملا الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم حفل تكريم المشاريع الطلابية الفائزة والمشاركة ومجموعة الجهات المتعاونة والداعمة لفعاليات النسخة السابعة من مبادرتها المجتمعية (نجوم الأعمال) والتي عقدتها مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وبالتعاون مع شريكها الاستراتيجي مجلس الشارقة للتعليم، في الفترة من 16 إلى 25 ديسمبر الحالي في متنزه كشيشة في منطقة الرحمانية بالشارقة.

وقام الملا في الحفل الذي أقيم في مجمع البحوث والتكنولوجيا والابتكار بالشارقة بتكريم الجهات الداعمة والمتعاونة وعدد من مؤثري التواصل الاجتماعي المساهمين في النشر والترويج للمبادرة والمشاريع فيها، فضلاً عن طلبة المدارس والجامعات الذين شاركوا بمشاريعهم في المبادرة وبحضور أولياء أمورهم.

وفاز في المبادرة كل من المشاريع الطلابية التالية: Make a wish) )، (TERRARIUM FLOWER)، (house Hessa Bake)، و Artistic) (Store، و(Sea Side)، ومختبر الكيك.

كما تم تكريم الجهات والمشاريع الداعمة والمتعاونة وهي مجلس ضاحية الرحمانية التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى، ومراكز ناشئة الشارقة التابعة للمجلس الأعلى للأسرة، وكليات التقنية العليا بالشارقة، وشركة الملكة، ومشروع استوديو البقيش.

وشهد الحفل أيضاً تكريم المشاريع الداعمة لأنشطة وفعاليات المبادرة، وهي السمو لتنسيق الزهور، ومركز اللياقة الذكية للأطفال، وصندوق المرح لتأجير ألعاب الأطفال، ومشروع ضحك ولعب للترفيه، وتيراريوم للزهور.

وتضمن الحفل كذلك مجموعة الإعلاميين ومؤثري التواصل الاجتماعي الداعمين للحدث، وهم مروان المشغوني مدير العلاقات الحكومية بمركز إكسبو الشارقة، وعبدالله الحديدي، صاحب مشروع كوتش لريادة الأعمال، وبدر الشمري، المؤثر المتميز في وسائل التواصل الاجتماعي، ومحمد عمر، صاحب شارجة لايف، وأحد المؤثرين البارزين في وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تكريم أعضاء لجنة التحكيم وهم آلاء الحوسني مدربة الثقافة المالية، وأسماء الحوسني، منسق شعبة أنشطة الفعاليات بمجلس الشارقة للتعليم.

وفي هذا الإطار أكد حمد علي عبدالله المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» اهتمام الدول المتطورة بترسيخ ريادة الأعمال فيها وجعلها أولوية متقدمة في خططها واستراتيجياتها الاقتصادية، ونشر مفهوم الريادة بين الطلبة والنشء كعقلية وثقافة وسلوك وأسلوب حياة، مشيداً بما لمسه من حرص وتنافس لافتين من الطلبة لاتخاذ أول قرار للاستعداد نحو حياة عملية حافلة بالتجربة والطموح والعطاء، من خلال التطبيق العملي لأفكارهم ومشاريعهم.

وأشار المحمود إلى سعي مؤسسة «روّاد» والتزامها العميق مواصلة أداء رسالتها الهادفة نحو نشر وترسيخ مفاهيم وفكر ريادة الأعمال بين أوساط الطلبة في المدارس والجامعات، والعمل على تعويدهم ثقافة العمل الحر.

وأوضح أن النسخة السابعة من المبادرة شهدت مشاركة 40 مجموعة طلابية، منها 20 مجموعة لطلبة المدارس ومثلها لطلبة الجامعات، وبإجمالي مشاركين بلغ 99 طالباً وطالبة، منهم 37 طالباً و62 طالبة، فيما كان إجمالي عدد المشاركين من المدارس 52 طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد طلبة الجامعات 47 مشاركاً ومشاركة.

وأضاف إن إجمالي مبيعات المشاريع المشاركة بلغ قرابة 172 ألف درهم، وهي تمثل بالمقارنة بقيمة المبيعات للدورات الأخيرة الثلاث 45% من إجمالي المبيعات في هذه الدورات للأعوام 2018 و2019 و2021.

وهنأ مدير «رُوّاد» المشاريع الفائزة في المبادرة، متمنياً لهم المزيد من التوفيق والتفوق العلمي والعملي، كما وجه شكره لمجلس الشارقة للتعليم لرعايته الذهبية وشراكته الاستراتيجية الفاعلة، وإلى الجهات والمشاريع الداعمة والمتعاونة.

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