«دبليو كابيتال» توقع شراكة مع معهد خبراء الابتكار العقاري

المصدر: دبي- البيان

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وقعت شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، اتفاقية شراكة مع معهد خبراء الابتكار العقاري في دبي، بغرض العمل على زيادة الوعي العقاري، وتقديم دورات تدريبية مشتركة خلال الفترة المقبلة.

وبموجب الشراكة سيقوم الخبير العقاري وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، بتقديم دورات تدريبية داخل المعهد للتعريف بأساسيات السوق العقاري في إمارة دبي.

وسيحصل الزرعوني، على خصومات لمن يرغب في الحصول على دورات داخل المعهد من متابعيه في سناب شات وإنستغرام.

وقال وليد الزرعوني: «يسعدنا التعاون المثمر مع معهد خبراء الابتكار العقاري، والذي تم تأسيسه من قبل مجموعة من الخبراء العقاريين الذين تتجاوز خبرتهم الثلاثة عقود من العمل مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي».

وأوضح الزرعوني أن المعهد يتخصص في مجال التدريب العقاري، والتي يقدمها وفق أفضل الممارسات العالمية.

وكشف أن معهد خبراء الابتكار العقاري هو مشروع خاص يتصور أن يشكل بوابة للمهنيين العقاريين من جميع الآفاق إلى المعرفة العقارية الأكثر صلة ودقة وحداثة. سواء كان الأمر يتعلق بأفضل الممارسات في العالم، أو أحدث رؤى السوق، أو التقنيات والأدوات المبتكرة.

وأكد أن فريق الخبراء بالمعهد يملك القدرة على مساعدة المتدربين، وتطوير قدراتهم، وتعميق معرفتهم بالسوق.

وأشار إلى أهداف معهد الابتكار في نشر ثقافة الابتكار والتدريب، وخلق بيئة محفزة للابتكار في السوق العقاري محلياً وخارجياً، مما يساعد في الاستجابة لتطلعات العملاء وتكيف المطورين العقاريين مع الابتكارات الجديدة التي تثير اهتمام المستثمرين والمشترين.

ويرى أن سمة الأداء الاقتصادي القوي لكافة القطاعات هي الابتكار الذي يشجع على صنع تجارب جديدة، وتشجع على المضي قدماً إلى واقع أفضل، وتسهيل الحياة على نحو أيسر بفضل التكنولوجيا.

ولفت رئيس مجلس إدارة «دبليو كابيتال»، إلى أن المعهد تربطه علاقات قوية مع الجمعيات والكليات والمعاهد الدولية الرائدة التي تتعلق بصناعة العقار، كذلك الدورات المقدمة معتمدة حسب الأصول من قبل الكيانات ذات الصلة محلياً ودولياً.

وتابع: «أعضاء هيئة التدريس في المعهد على دراية جيدة بخصوصيات صناعة العقارات بجميع جوانبها في دبي وخارجها.. ويوفر برامج تدريبية تغطي جميع جوانب مهنة العقارات من التطوير إلى الوساطة والتثمين والتمويل والتسويق».

وأفاد بأن المعهد يطمح أن يكون المعهد العقاري الرائد في المنطقة، والمرجع من حيث الخبرة والابتكار والإبداع.

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