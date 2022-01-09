أوزكا من «الرحالة» يبدأ التحدي في القرية العالمية

المصدر: دبي - البيان

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ابدأ العام الجديد بنشاط وحيوية وانضم إلى الرحّالة أوزكا، حيوان الكوكا المحب للمرح، مرة أخرى وهو يُحصي خطواته أثناء تجوله في القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة.

فلقد أعلنت القرية العالمية، تلبيةً للطلب المتزايد من قبل الضيوف من كل الأعمار، عن تنظيم تحدي أوزكا للياقة البدنية 2022 مجدداً. حيث سيحصل الضيوف على فرصة للفوز بأمسية كاملة من التجارب الرائعة عند استكمال 22.000 خطوة، محتسبة خلال زيارة واحدة للقرية العالمية، في الفترة الممتدة بين 9 يناير وحتى 9 فبراير.

وسيتمكن الضيوف من المشاركة في التحدي والحصول على هذه الجائزة المميزة من خلال تسجيل الدخول في تطبيق القرية العالمية للهواتف الذكية، ثم الضغط على زر «تحدي المشي مع أوزكا» ليبدأ بعدها احتساب خطواتهم تلقائياً وهم يستمتعون بالتنقل بين الأجنحة المختلفة ومناطق الترفيه والوجهات الرائعة. وبعد أن يستكمل الضيوف المشاركون 22.000 خطوة، يمكنهم التوجه إلى مركز خدمة الضيوف، ابتداءً من اليوم التالي لإتمام التحدي وحتى انتهاء الموسم 26، للحصول على الجائزة، والتي هي عبارة عن فرصة للاستمتاع بيوم كامل من التجارب الرائعة في الوجهات الترفيهية لمنطقة الكرنفال. حيث ستتاح فرصة الربح لأول 1000 ضيف مشارك يستكمل التحدي.

ويأتي تنظيم القرية العالمية لتحدي المشي مع أوزكا بمثابة دعوة لتشجيع جميع الضيوف، ومن مختلف الفئات العمرية، على الاهتمام بصحتهم ولياقتهم، وترسيخ هذه الثقافة لديهم حتى بعد انتهاء فترة التحدي.

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