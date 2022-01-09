كينجزبيري الخليج تكشف عن أحدث آلاتها في «ستيل فاب 2022»

المصدر: دبي - البيان

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تستعد كينجزبيري الخليج الشركة المتخصصة عالمياً ومحلياً والمتخصّصة بتوفير الحلول الهندسيّة وأحد مزّودي الماكينات الرقميّة الأحدث في المنطقة، لكشف النقاب عن آلة Hermle C400 خلال مشاركتها في معرض ستيل فاب في الإمارات الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة في الفترة ما بين 10-13 يناير 2022. ويركّز المعرض على موضوع التصنيع ثلاثي الأبعاد بتقنية القوس الكهربائي، حيث تعرض شركة كينجزبري دراسة حالة مفصّلة لقطعة تم إنتاجها لصالح شركة النقل الألمانيّة دويتشه بان، والتي تمت طباعتها باستخدام آلة Gefertec Arc 405 وتقديم مجسمها النهائي باستخدام آلة Hermle C400.

وتتميّز كينجزبيري أحد المزودين الرئيسييّن في قطاع الصناعة، بالمهارة التقنيّة والخبرة الطويلة في القطاع والمعرفة الواسعة بالمنتجات، ممّا يتيح لها توفير حلول متطورة في مجال الآليات. وترتبط كينجزبيري بعلاقة وثيقة مع شركة التصنيع الألمانيّة هرمل التي تتعاون معها منذ حوالي عشرين عاماً. وينتمي طراز C400 إلى خط آلات شركة هرمل الذي أثبت جدارته بصفته أحد أشهر خيارات الآلات المتطورة التي تقدمها شركة كينجزبيري.

وتم تصميم آلة C400 لعمليات التصنيع الضخمة التي تتطلب دقة عالية وجودة ممتازة، حيث تتميّز الآلة بتصميم الرافعة المعدّل وبقاعدتها المعدنيّة وقدرتها على تقديم خيارات تصنيع بخمسة محاور، بالإضافة إلى محور أساسي لتقديم الدعم الأمثل وميزات منع الاهتزاز الاستثنائيّة. كما تنفرد الآلة بخاصيّة التركيب داخل مساحة عمل كبيرة تتّسع لمجموعة متنوّعة من المشغّلات، وهي سهلة الاستخدام، ممّا يجعلها الخيار المثالي لتقديم الخدمات.

وقال ريتشارد كينجزبيري، المدير الإداري لكينجزبيري «يساهم قطاع الصناعة في إثراء الجوانب الاجتماعيّة والماليّة للاقتصاد، حيث يشكّل المصدر الرئيسي للابتكار والمنافسة وشريان الإنتاج الذي تعتمد عليه المجتمعات في إنجاز أعمالها وتحقيق رفاهها. وتشكّل آلة Hermle C400 مثالاً حيّاً عن التقنيات الهندسيّة الحديثة، حيث تتيح لشركات التصنيع، بفضل مواصفاتها العالية، الارتقاء بعمليات التصنيع وفسح المجال أمام مرحلةٍ جديدة من التحوّل الصناعي».

ويضم معرض ستيل فاب 300 جهة عارضة، بما فيها الشركات العالميّة التي تعرض منتجات من 700 علامة تجاريّة. ويركّز المعرض بشكلٍ خاص على أجهزة توليد الطّاقة والأدوات الصناعيّة وآلات قص المعادن ولحامها وصناعة الأنابيب.

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