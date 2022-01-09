«إنفستكورب» تستحوذ على «ريسا باور» لخدمات الطاقة الكهربائية في هيوستن

المصدر: المنامة – البيان

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أعلنت «إنفستكورب» الشركة العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة عن استحواذها على «ريسا باور» RESA Power، المزود الرائد لخدمات الطاقة، التي تعزز سلامة وكفاءة أنظمة الطاقة الكهربائية، ولم يتم الكشف عن شروط الصفقة.

ويقع المقر الرئيسي لشركة «ريسا باور» في هيوستن، ولديها أكثر من 20 مقراً في أنحاء الولايات المتحدة وكندا، وهي شركة رائدة في توفير الصيانة والاختبار، وتكامل الأنظمة، وخدمات التوزيع ذات الصلة للعملاء، عبر أسواق الطاقة المتجددة والتجارية والصناعية في أمريكا الشمالية. تعتمد الشركة على قاعدة من الموظفين ذوي الخبرة والمهارة العالية من فنيي NETA (الرابطة الدولية للاختبارات الكهربائية) وفنيي حلول الأنظمة والمهندسين لخدمة أكثر من ستة آلاف عميل.

ويقود «ريسا باور» مونتي روتش، وهو خبير مخضرم في هذه الصناعة يتمتع بخبرة تزيد على 30 عاماً. ومنذ انضمامه إلى الشركة عام 2019، تسارع نموها وفرضت نفسها كشركة رائدة في هذا المجال، فأطلقت منشأتين في موقعين غير مطوّرين، وأكملت أربع عمليات استحواذ في الـ12 شهراً الماضية، مع تقديم خدمات لتعزيز سلامة وموثوقية وكفاءة أنظمة الطاقة الكهربائية. وستركز شراكة «إنفستكورب» مع «ريسا باور» على مواصلة النمو العضوي للشركة، والتوسع الجغرافي عبر أمريكا الشمالية، وتسريع استكمال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية ذات القيمة المضافة.

تعليقاً على الصفقة، قال الشريك الإداري لـ«انفستكورب» للثروات الخاصة، يوسف اليوسف: يسعدنا أن نقوم بالاستحواذ على «ريسا باور»، ونعتقد أنها في وضع جيد للنمو، حيث تعمل في سوق خدمات الطاقة الكبيرة والمتنامية والمدفوعة بالعديد من العوامل المؤاتية في الاقتصاد الكلي، بما في ذلك الحاجة إلى ترقية البنية التحتية الكهربائية العامة والخاصة. ونحن نقدر جهود الفنيين والموظفين في الشركة خلال فترة الجائحة، والتي أسهمت في تعزيز النمو على مدار العشرين شهراً الماضية، كما نتطلع إلى الاستفادة من خبراتنا ومواردنا لدعم RESA في سعيها لتسريع نموّها وتعزيز موقعها التنافسي.

من جهته، قال مونتي روتش: نعتقد أن فهم «إنفستكورب» العميق لأعمال الخدمات الصناعية القائمة على الفروع، والتي تركز على رأس المال البشري يجعلها شريكاً مثالياً للمرحلة التالية من النمو في مسيرة RESA. وستساعدنا موارد «إنفستكورب» وخبراتها في تسريع نمونا عضوياً ومن خلال عمليات الاستحواذ.

تملك «إنفستكورب» سجلاً حافلاً في الاستثمار في مزودي خدمات البنية التحتية، يشمل استثمارات سابقة بارزة، بما فيها شركة «رينش غروب» المتخصصة في خدمات صيانة المنازل وترميمها، شركة «رودسايف»، وهي أكبر مزود في الولايات المتحدة الأمريكية لخدمات التحكم في حركة المرور وعلامات الأرصفة الخاصة بعملية شق الطرق، و«كي سايفتي»، وهي المزود العالمي الرائد لحلول ومنتجات الحماية من السقوط والوصول الآمن المرتبطة بالعمل في أماكن مرتفعة.

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