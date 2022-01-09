مويشي اليابانية تصل إلى الأسواق العربية والخليجية عبر حرة مطار الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أكدت شركة «مويشي» المتخصصة بصناعة الحلوى والآيس الكريم المستخلصة من عجينة الأرز اليابانية، والتي تتخذ من المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي مقراً لمصنعها، أن دولة الإمارات بيئة خلّاقة لا نظير لها عالمياً، وأنها استطاعت بعد أن اتخذت من حرة مطار الشارقة مقراً لها، وبفضل المناخ الاستثماري والتسهيلات والبنية التحتية المتطورة أن تصل بمنتجاتها اليوم إلى عدد من الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، بما يؤكد السمعة الرائدة للمنطقة في عالم الأعمال كبيئة استثمارية متطورة ومبتكرة تلبي احتياجات عملائها.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها أخيراً سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، برفقة عدد من مسؤولي ومديري المنطقة الحرة لمصنع شركة مويشي، حيث اطلعوا على المراحل المختلفة لعملية إنتاج الحلويات والآيس كريم الياباني، والإجراءات المطبقة وفق أفضل المعايير العالمية، مشيدين بالدور المهم الذي يلعبه المصنع في توفير منتجات غذائية عالية الجودة والقيمة، وبالآليات السلسة والمبتكرة المطبقة في عملية الإنتاج.

موطن

وقال سعود سالم المزروعي: «نحرص دوماً على أن تكون المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي موطناً للشركات والصناعات الفريدة التي تضيف إلى المشهد الاقتصادي لإمارة الشارقة القائم على التنوع، وذلك من خلال توفير كل أشكال الدعم للمستثمرين تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من أجل ترسيخ مكانة الشارقة كوجهة عالمية للأعمال»، مشيراً إلى أن نجاح شركة مويشي في تزويد السوق المحلية بإنتاج عالي الجودة، وتصديرها إلى الأسواق الخليجية والعربية، يعكسان المكانة العالمية التي تحتلها حرة مطار الشارقة كمقر لكبرى الشركات، لما تمتلكه من بيئة محفزة لنمو الأعمال، وتوفير بنية تحتية عالمية تسهل على المستثمرين التركيز على تطوير نشاطاتهم، والارتقاء بأعمالهم بما يحقق أهدافهم الاستثمارية.

موقع مثالي

من جانبها أشادت كارول معوض مديرة ومالكة الشركة، بجودة الخدمات والتسهيلات التي توفرها هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، والحرص على توفير كل أسباب النجاح والنمو حتى تحقق شركتها أهدافها، لافتة إلى أن الموقع المثالي لدولة الإمارات وإمارة الشارقة بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، وفي قلب سوق كبير ومتنوع يضم أضخم الاستثمارات في الاقتصاد وخطوط التجارة الدولية والتي تبعد 8 ساعات بالطائرة عن 4 مليارات نسمة يشكلون أكثر من نصف سكان العالم، فضلاً عن البيئة الاستثمارية المتكاملة والمرنة، كل هذه الأسباب كانت عاملاً رئيسياً لتكون الإمارات المقر الرئيسي لشركة مويشي، ونقطة انطلاق للشركة نحو الأسواق الخليجية والعربية، لافتة إلى أن الشركة تمتلك اليوم عشرة فروع في الدولة، وخمسة فروع في المملكة العربية السعودية وفرعين في جمهورية مصر وفرع في دولة الكويت، حيث تصل القدرة الإنتاجية لمصنع الشركة بالمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي إلى أكثر من 3000 وحدة بالساعة، وتتنوع منتجات الشركة بين الكيك والآيس كريم والبسكويت والكعك والمشروبات الساخنة والباردة.

احتفالات

وتعد عجينة الأرز اليابانية أحد العناصر الأساسية في الثقافة اليابانية التقليدية، التي كثيراً ما ارتبطت باحتفالات رسمية، وتستخدم لتقديم مجموعة متنوعة من الحلويات التقليدية اليابانية وبأشكال متنوعة منها الآيس كريم الذي يعد الآن الغذاء المتعارف به دولياً، حيث ينتشر بكثرة في اليابان والصين وكوريا ودول جنوب شرق آسيا.

وتوفر المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي مزايا تنافسية عدة للعاملين فيها، وخصوصاً في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، حيث تشمل هذه المزايا تسهيلات جمركية، وبنية تحتية متطورة ومرافق حديثة تشمل مكاتب تنفيذية مجهزة ومكيفة، ومستودعات بأحجام مختلفة مع مكاتب ملحقة، وأراضٍ للإيجار تتلاءم مع متطلبات المستثمرين، كما تشمل الحوافز والمزايا الأخرى للمستثمرين في المنطقة الملكية الكاملة للأعمال بنسبة 100%، وإعادة رأس المال والأرباح بنسبة 100%، وإعفاء من ضرائب الدخل على الشركات والأفراد بنسبة 100%، وإعفاء من الضرائب على الصادرات والواردات بنسبة 100%، وخدمات على مدار الساعة كامل أيام الأسبوع، إلى جانب التراخيص التي يتم إصدارها خلال ساعة واحدة، وإنجاز عمليات الشحن والتخليص الجمركي بشكل فوري، وخدمات الأمن والطوارئ متوفرة على مدار الساعة، وتوفر مساكن العمال ضمن المنطقة الحرة.

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