هيئة دبي للطيران المدني تبحث تطوير التعاون مع مصر

المصدر: دبي - البيان

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استقبل محمد عبد الله أهلي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني والمدير التنفيذي المنتدب لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، يرافقه كل من الدكتور طارق محمد إسماعيل، رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم بمطار القاهرة الدولي، حسام محمد سليمان، رئيس القطاع التجاري بمطار القاهرة وأسامة سمير، مستشار العلاقات الدولية بوزارة الطيران المدني.

بحث الجانبان العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها، كما شمل اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المختصة في قطاع الطيران المدني وأهمية تبادل الخبرات والمعرفة بما يخدم مستقبل الطيران.

شمل اللقاء حضور ممثلين من هيئة دبي للطيران المدني، طيران الإمارات، شركة فلاي دبي ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية.

وفي نهاية اللقاء قام محمد عبد الله أهلي بتقديم درع الهيئة التذكارية للوفد الزائر.

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