«اقتصادية أبوظبي» تسلم المؤسسات الخيرية 20 ألف قطعة ملابس

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

ت + ت - الحجم الطبيعي

سلمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي نحو 20 ألف قطعة من الملبوسات المقلدة بعد طمس علامتها التجارية إلى المؤسسات والجمعيات الخيرية والإنسانية.

وأكدت الدائرة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي – أنه في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية في العمل الإنساني والمجتمعي، قام قسم العلامات والوكالات التجارية في اقتصادية أبوظبي بتسليم هيئة الهلال الأحمر ومؤسسة زايد للأعمال الإنسانية والخيرية ما يقارب 20 ألف قطعة من الملبوسات المقلدة بعد طمس علامتها التجارية، والتي تمكنت الدائرة من ضبطها في إطار دورها لحماية المستهلكين والشركات التجارية.

ومن جهة أخرى دعت اقتصادية أبوظبي عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي – جميع أصحاب المنشآت التجارية في إمارة أبوظبي إلى احترام خصوصية المستهلك وعدم التسويق عبر الاتصال الهاتفي المباشر. وأكدت أن الاتصال المباشر سيعرض المنشآت المخالفة للعقوبة في حال ورود شكوى من المستهلكين. كما دعت المستهلكين إلى التواصل مع الدائرة في حال تلقي مكالمات للتسوق عبر الهاتف من المنشآت التجارية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز