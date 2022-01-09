17 % ارتفاع أسعار عقارات دبي 2021

المصدر: دبي- سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفع متوسط أسعار العقارات في دبي 17 % خلال 2021، مسجلاً أكبر نمو في الأسعار خلال الـ 7 سنوات الماضية، بحسب رصد أجرته «فاليو سترات» للاستشارات العقارية.

وقالت الشركة أن نتائج مؤشر أسعار العقارات السكنية في دبي، والذي أصدرته أمس، أظهرت حفاظ الفلل السكنية على تسجيل 25 % زيادة في أسعارها شهرياً، طيلة العام الماضي، بينما سجلت أسعار الشقق نمواً شهرياً بلغ حوالي 1 % خلال العام نفسه.

وأكدت الشركة على أن ارتفاع أسعار الفلل والمسار التصاعدي الذي اتخذه في 2021 الماضي، تجاوز معدلاته المتعارف عليها قبل تفشي جائحة «كوفيد 19» أواخر 2019.

وذكر مؤشر الشركة أن فلل منطقة «المرابع العربية»، تصدرت باقي المناطق على صعيد الأكثر ارتفاعاً في الأسعار، حيث سجلت 36.5 %، تلتها «جزر جميرا» بفارق طفيف، وحققت ارتفاعاً سنوياً بـ 36.3 %، وارتفعت أسعار الفلل في «ذي ليكس- البحيرات» على مدار 2021، بنسبة 33.6 %، فيما ارتفعت فلل «تلال الإمارات» بنسبة 32.9 %.

وذكر المؤشر أن أسعار الفلل في جزيرة «نخلة جميرا» على وجه التحديد، كانت خلال العام الماضي، لا تزال أقل بنسبة 1.5 % فقط من أسعارها في عام 2014، والتي بلغت آنذاك ذروة ارتفاعها.

وفي ما يخص أسعار الشقق في دبي، أفاد المؤشر بأنها سجلت نمواً بنسب متفاوتة على مدار 2021، وبلغت أقصى نسبة 8.8 %.

وتطرق المؤشر إلى أداء عقارات دبي خلال ديسمبر الماضي، فأفاد بأن حجم المبيعات على مدار الشهر، سجل ارتفاعاً 51.7 %، مقارنة مع ديسمبر 2020.

وشهد سبتمبر إجراء 17 صفقة عقارية من الفئة التي تتجاوز 30 مليون درهم للصفقة الواحدة، منها صفقة بيع فيلا في «جزيرة جميرا باي»، بلغت قيمتها 92 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز