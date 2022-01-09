«دبي للتسوق».. زخم متواصل بأول عطلة أسبوعية في 2022

المصدر: دبي - البيان ــ تصوير: سالم خميس

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تواصلت فعاليات مهرجان دبي للتسوق، وشهدت الأسواق والمراكز التجارية في دبي حالة من الزخم والنشاط الكبير؛ في أول عطلة أسبوعية وفقاً لنظام العطلات الأسبوعية الجديد الذي بدأ تطبيقه في دبي أمس، وتحولت الأسواق إلى خلايا نحل تعجّ بالزوار والمتسوقين والعائلات من داخل الدولة وزوارها، لا سيما مع تواصل الزخم والتدفق السياحي بدعم تواصل فعاليات معرض إكسبو دبي.

وتسابقت المحال والسلاسل التجارية المشاركة في دورة العام الحالي من مهرجان دبي للتسوق في تقديم باقة من العروض السعرية والحسوم الحصرية والصفقات الاستثنائية للمتسوقين في أول أيام العطلات الأسبوعية الجديد للعام الحالي ووصلت التنزيلات حتى 75% على مجموعة واسعة من السلع والمنتجات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمفروشات والملابس والهدايا والأحذية وقدمت نحو 500 علامة عالمية أفضل منتجاتها بعروض حصرية.

ويقدم مهرجان دبي للتسوق لجمهوره في فعاليات دورته السابعة والعشرين في الفترة من 15 ديسمبر 2021 وحتى 30 يناير الجاري أفضل العروض والصفقات والبرامج الترفيهية التي تمتع أفراد الأسرة كافة في أجواء تسوق وترفيه آمنة وإجراءات وضوابط احترازية مشددة لضمان سلامة المتسوقين والعاملين في قطاع التجزئة والضيافة والمطاعم وتواصل مراكز التسوق ومتاجر التجزئة والمقاصد السياحية في دبي الالتزام ببروتوكولات الصحة والسلامة الصارمة الصادرة عن سلطات الصحة العامة لمواجهة فيروس كوفيد-19، مع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة الزوار والمتسوقين.

مفاجآت يومية

وتعود المفاجآت اليومية في مهرجان دبي للتسوق حتى 27 يناير، إذ يمكن متابعة حساب مهرجان دبي للتسوق على إنستغرام باستمرار لمعرفة تفاصيل الصفقات المذهلة التي تقدمها كبرى العلامات التجارية والمتاجر المشاركة في أنحاء دبي. ويعلن المهرجان لجمهوره من المتسوقين عن العروض والصفقات الجديدة قبل موعدها بـ24 ساعة فقط عبر حساب @StyledByDubai أو موقع مهرجان دبي للتسوق www.mydsf.ae، لاقتناص العروض المتاحة.

وستكون الصفقة متاحة في المتجر أو عبر الإنترنت من الساعة 10 صباحاً في اليوم التالي وحتى نفاد الكمية، ولذلك، فإن السرعة والمبادرة مهمة للاستفادة من العروض غير المسبوقة والحسوم التي تصل إلى 90٪.

وبحسب مسؤولين في قطاع التجزئة ساعد تحسن الطقس وسطوع الشمس أمس على تدفق أعداد كبيرة من الزوار والمتسوقين على المراكز التجارية في دبي ولا سيما العائلات وسط أجواء ترفيه متميزة وآمنة متوقعين أن تتواصل العروض والتخفيضات اليوم في أول يوم أحد من العطلات الأسبوعية ولا سيما مع العروض النوعية التي يطلقها المهرجان وتتضمن أفضل الصفقات اليوم.

ويواصل مهرجان دبي للتسوق الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إهداء المقيمين في دبي وزوّارها عروض تسوّق مذهلة توفّرها لهم أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى العروض الترفيهية الحية والحفلات الموسيقية وتجارب الطعام والأنشطة العائلية التي تُقام في أنحاء المدينة وتتنوع تجارب التسوّق داخل أبرز المراكز وفي الأسواق الخارجية، مع فرص ربح جوائز قيّمة، كل ذلك وأكثر يجسد تجارب فريدة من نوعها في المهرجان ما يسهم في تعزيز مكانة دبي وجهة سياحية عالمية من خلال باقة من فعاليات الترفيه والتسوق.

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