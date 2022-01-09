«باي بال» تستكشف إطلاق عملة مستقرة

المصدر: دبي - وكالات

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تستكشف «باي بال هولدينغز» إطلاق عملتها المستقرة في خطوة لدفع عالم العملات المشفرة، وفقاً للشركة، التي أكدت هذا التطور بعد أن تم اكتشاف دليل على هذه الخطوة داخل تطبيقها لأجهزة «أيفون».

وقال خوسيه فرنانديز دا بونتي، نائب الرئيس الأول للعملات المشفَّرة والعملات الرقمية في «باي بال»، في بيان إلى بلومبرغ: «ندرس فرص العملة المستقرة، وسنعمل عن كثب مع المنظمين المعنيين عندما نقرر المضي قدماً. العملات المستقرة هي عملات رقمية مدعومة ومسعّرة بقيمة عملة أو سلعة حالية».

وتم اكتشاف الدليل على دراسة الشركة لإصدار عملة مستقرة لأول مرة في تطبيق «باي بال»، بواسطة المطور ستيف موسر الذي شارك اكتشافه مع بلومبرغ. وتظهر الرموز والصور المخفية العمل على ما يسمى «عملة باي بال». ويشير الرمز إلى أن مثل هذه العملة ستكون مقومة بالدولار الأمريكي.

وقالت متحدثة باسم «باي بال»، إن الصور والرموز الموجودة داخل التطبيق تعود لحدث «هاكاثون» الداخلي الحديث، وهو حدث يتعاون فيه المهندسون لاستكشاف وبناء منتجات جديدة قد لا يتم إصدارها للعامة أبداً داخل قطاع «بلوكتشين»، والتشفير، والعملات الرقمية بالشركة. وهذا يعني أن الشعار النهائي والاسم والميزات يمكن أن تتغير جميعها في شكل المنتج النهائي.

وانخرطت «باي بال» في جهود كبيرة في قطاع العملات المشفرة في الأشهر الأخيرة، إذ أطلقت ميزات جديدة لشراء العملات الرقمية والاحتفاظ بها، بالإضافة إلى القدرة على دفع ثمن المشتريات باستخدام العملات المشفرة.

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