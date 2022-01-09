المقيمون البريطانيون بالإمارات الأعلى إنفاقاً عند زيارة بلادهم

المصدر: دبي - سيد صالح

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أفادت نتائج استبانة أجرتها هيئة السياحة البريطانية، المعروفة اختصاراً باسم «فيزيت بريتين»، بأن المقيمين البريطانيين في الإمارات أعلى فئات الزوار إنفاقاً في بلادهم. وأوضحت النتائج أن المقيمين البريطانيين في دول الخليج العربي عموماً يضطلعون بدور حيوي في تعافي الاقتصاد البريطاني من التداعيات الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد-19».

وبحسب النتائج، فقد بلغ متوسط إنفاق المقيمين البريطانيين في الإمارات عند زياراتهم لبريطانيا 1250 جنيهاً إسترلينياً في عام 2019، أي ما يقرب من ضِعف متوسط إنفاق الزائر الدولي في بريطانيا في العام نفسه، والذي بلغ 696 جنيهاً إسترلينياً فقط.

وأوضحت النتائج أن المقيمين البريطانيين في الإمارات أمضوا في المتوسط 10.7 ليالٍ عند زياراتهم لبريطانيا في 2019، وأنهم أنفقوا في المتوسط 117 جنيهاً إسترلينياً في الليلة الواحدة. وأظهرت النتائج أن الزائر العالمي لبريطانيا في 2019 أمضى في المتوسط 7.1 ليالٍ، وأنفق في الليلة الواحدة 98 جنيهاً إسترلينياً في المتوسط.

وأكدت النتائج أن «فيزيت بريتين» إذا استطاعت إقناع أقل من 1% من المقيمين البريطانيين في الإمارات بقضاء 4 ليالٍ إضافية في بريطانيا عند زياراتهم إليها كل عام، فسيعني ذلك إنفاقاً إضافياً من جانبهم بقيمة مليون جنيه إسترليني «1.3 مليون دولار» سنوياً.

وتأتي نتائج هذه الاستبانة لتعزز نتائج استبانة أخرى أجرتها «فيزيت بريتين» أيضاً في فترة قريبة، وأظهرت أن 60% من المقيمين البريطانيين في الإمارات يخططون لزيارة أصدقائهم وأقاربهم في وطنهم الأم في أقرب رحلة دولية يقومون بها، وهي أعلى نسبة ضمن المقيمين في الإمارات من 20 دولة شاركوا في الاستبانة.

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