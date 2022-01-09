436 ملياراً أعلى مستوى لأصول «المركزي» بالعملات الأجنبية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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رفع مصرف الإمارات المركزي أصوله بالعملات الأجنبية إلى 436.17 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، مسجلة بذلك أعلى مستوى في تاريخها، إذ ارتفعت على أساس سنوي بنحو 22.4% أو ما يوازي 79.7 مليار درهم مقارنة بنحو 356.46 مليار درهم في نوفمبر 2020.

وأظهرت أحدث إحصائيات المصرف المركزي الصادرة أمس، أن الأصول الأجنبية ارتفعت على أساس شهري بنحو 2.3% أو ما يعادل 9.8 مليارات درهم مقارنة بنحو 426.34 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2021، فيما زادت بنحو 12.4% أو ما يعادل 48.12 مليار درهم خلال 11 شهراً الأولى من العام الماضي مقابل 388.05 مليار درهم في نهاية 2020.

وأوضحت الإحصائيات أن الأصول بالعملات الأجنبية تضمنت النقد والأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج بقيمة 253.07 مليار درهم، ووصلت قيمة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق إلى 136.13 مليار درهم، وبلغت الأصول الأجنبية الأخرى 46.97 مليار درهم.

احتياطات

وأشارت إحصائيات المركزي إلى بلوغ الاحتياطات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى 76.2 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 22.1% أو ما يعادل 13.8 مليار درهم مقابل 62.4 مليار درهم في نوفمبر 2020.

وأوضحت الإحصائيات أن الاحتياطات الفائضة تعادل 16.5% من القاعدة النقدية البالغة 461.7 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي والتي تضم كذلك النقد المصدر، وهو النقد المتداول في البنوك وخارجها، ووصل إلى 95.5 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، فيما وصل حساب الاحتياطي إلى 95.5 مليار درهم، وبلغت شهادات الإيداع لدى البنوك والأذون النقدية نحو 177.8 مليار درهم.

ميزانية

وسجلت ميزانية المصرف المركزي نحو 498.09 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 12.9% أو ما يعادل 57 مليار درهم مقابل 441.03 مليار درهم في نوفمبر 2020، فيما زادت على أساس شهري بنسبة 0.8% مقابل 494.26 مليار درهم في أكتوبر الماضي.

ووفقاً لبيانات المركزي، توزّعت أصول المصرف بواقع 254.7 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في نوفمبر الماضي، إلى جانب الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 182.02 مليار درهم، و27.54 مليار درهم للودائع، إلى جانب 9.32 مليارات درهم للقروض والسلف، و24.51 مليار درهم للأصول الأخرى.

تحويلات

في سياق آخر، كشفت بيانات المصرف المركزي عن بلوغ القيمة الإجمالية للتحويلات المالية للأفراد والبنوك عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية نحو 8.65 تريليونات درهم في 11 شهراً الأولى من العام الجاري، ووصلت قيمة التحويلات بين البنوك إلى نحو 5.16 تريليونات درهم، فيما بلغت قيمة تحويلات الأفراد في الفترة ذاتها نحو 3.48 تريليونات درهم.

ووفق إحصاءات «المركزي» بلغت قيمة مقاصة الشيكات باستخدام صورها 999.78 مليار درهم في 11 شهراً الأولى من العام الجاري، فيما وصل عدد الشيكات المقدمة في الفترة نفسها إلى نحو 19.5 مليون شيك.

إيداعات

ووصلت قيمة السحوب النقدية من المصرف المركزي إلى نحو 171.03 مليار درهم في 11 شهراً الأولى من العام الحالي، وشملت 170.9 ملياراً سحوباً بالعملات الورقية و40.87 مليوناً سحوباً بالعملات المعدنية، بينما وصلت قيمة الإيداعات النقدية في «المركزي» في الفترة ذاتها إلى 169.5 مليار درهم، وتضمنت 169.4 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و23.46 مليون درهم بالعملات المعدنية.

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