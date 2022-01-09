«العنوان منتجع الشاطئ» يقدم تجارب متنوعة

المصدر: دبي- البيان

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يقدم «العنوان منتجع الشاطئ»، وهو أول منتجع شاطئي في مجموعة «العنوان للفنادق والمنتجعات»، التابعة لمجموعة إعمار للضيافة، تجارب متنوعة للنزلاء، للاسترخاء في أجواء من الفخامة المثالية، والاستمتاع بالإطلالات الخلّابة.

يقع هذا الفندق في مساكن شاطئ الجميرا، ويطل على الخليج العربي، ويتكون من برجين، يضمان 77 طابقاً، ويشمل أحد البرجين 217 غرفة وجناحاً للنزلاء، ومطاعم مميّزة، ومرافق مميزة للترفيه والتسلية في أحد البرجين، بينما البرج الآخر، هو العنوان ريزيدنسز، الذي يضم شققاً مفروشة متكاملة الخدمات، وشققاً سكنية غير مفروشة. كما يضم الفندق شاطئاً خاصاً، ومسابح متعددة، ومساحات مخصّصة للمناسبات، وصالة رياضية حديثة، إلى جانب منتجع ذا سبا الصحي، الحائز على الجوائز.

وتتنوع خيارات الطعام، حيث الفطور في ذا بيتش جريل من الساعة 7:00 صباحاً حتى الساعة 10:00 صباحاً. وكذلك طبق الفطور على سطح المسبح المترامي الأطراف. وهناك أيضاً برانش بيليزا في لي برازيل، مع قائمة طعام مستوحاة من النكهات البرازيلية واللبنانية، من 12:30 مساءً حتى الساعة 4:00 عصراً. وتتوفر نكهات مدخنة في «لي برازيل»، من الساعة 5:00 مساءً حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، وفي ذا بيتش جريل، من الساعة 1:00 مساءً حتى الساعة 12:00 منتصف الليل. ويقدم مطعم زيتا 77 الغداء، من الساعة 11:00 صباحاً حتى الساعة 5:00 مساءً، والعشاء من الساعة 6:00 مساءً حتى الساعة 2:00 بعد منتصف الليل.

ويمكن للضيوف الانطلاق في رحلة ممتعة على جميع المستويات كل سبت، مع اليوغا، على خلفية شاطئية رائعة، تحت إشراف مدرّبة يوغا معتمدة، كل سبت. من جانبه، يقدّم نادي كيكس، تجربة تفاعلية للأطفال، مع مجموعةً من الأنشطة الحيوية والموارد التعليمية.

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