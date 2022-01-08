150 مليار دولار تداولات «دبي للذهب والسلع» 2021

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، أمس، عن بيانات أدائها لعام 2021 وكشفت البورصة عن تسجيل معدل اهتمام مفتوح قياسي خلال 2021 بلغ مليوناً و985.58 ألف عقد مع تداول 7.076.350 عقداً بقيمة إجمالية 149.67 مليار دولار. وبالإضافة إلى ذلك، كان عقد خيارات الروبية الهندية، المنتج الأفضل أداء بين منتجات بورصة دبي للذهب والسلع خلال عام 2021، مع تداولات حققت نمواً نسبته 1.233% على أساس سنوي.

وفي إطار جهودها لتعزيز التعاون والتوسع عبر حدود المنطقة، وقعت بورصة دبي للذهب والسلع اتفاقيات رئيسية مع مجموعة «إس آند رويال جروب منغوليا»، لاستكشاف الفرص التجارية، ومع سلطة تنظيم أسواق المال في السودان، بهدف تعزيز سوق الذهب في جميع أنحاء القارة الأفريقية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع بورصة «فيكتوريا فولز»، التابعة لبورصة زيمبابوي، لدعم تأسيس بورصة لتداول السلع والمقاصة والتسوية في زمبابوي.

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